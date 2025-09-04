Mitul 1: „Vaginul ar trebui să aibă un pH neutru (7), ca apa.”

Realitate: Un vagin sănătos are un pH natural acid, între 3,8 şi 4,5. Această aciditate se datorează acidului lactic produs de populația de lactobacili, care inhibă creșterea microorganismelor dăunătoare. Se creează astfel un mediu protector, care reduce riscul de vaginoză bacteriană şi alte infecţii.

Un pH vaginal neutru sau alcalin ar însemna că nu este produs suficient acid lactic la nivel vaginal, indicând un posibil dezechilibru al florei intime.

Mitul 2: „Pot folosi orice săpun sau gel de duş parfumat, deoarece curăţă mai bine.”

Realitate: Săpunurile obişnuite sunt alcaline, cu un pH cuprins între 8 și 10. În plus, ele pot conține sulfați şi parfumuri care irită mucoasa vaginală şi reduc numărul lactobacililor. ACOG (The American College of Obstetricians and Gynecologists) recomandă spălarea vulvei doar cu apă sau un produs special, cu pH neutru.

Săpunurile parfumate nu fac decât să acopere problemele și mirosurile neplăcute, dar nu le rezolvă. Faptul că ar curăța mai bine este doar o impresie. În realitate, chimicalele dure care deseori se află în compoziția lor pot chiar să agraveze simptomele

Mitul 3: „Spălăturile sau dușurile vaginale previn infecţiile și mirosurile neplăcute.”

Recomandări În culisele Power of Siberia 2. Ce dezvăluie acordul de gaze despre dependența Rusiei și influența crescândă a Chinei

Realitate: Dușurile vaginale pot perturba radical flora vaginală, crescând riscul de vaginoză bacteriană și infecții pelvine. Medicii specialiști descurajează cu fermitate această practică, iar studiile recente au asociat-o cu modificări ale microbiomului și risc crescut de infecții.

Vaginul este un organ cu capacitate de autocurățare, perfect capabil să se curețe singur și să elimine în exterior secrețiile prin mucusul vaginal. Așa că spălăturile interne, sau dușurile vaginale, nu numai că pot fi dăunătoare, dar sunt și complet inutile.

Mitul 4: „Gelurile intime naturale sunt doar marketing, nu ajută cu adevărat.”

Realitate: Formulele blânde, cu pH echilibrat şi ingrediente predominant naturale, pot susţine microbiomul vaginal. Spre deosebire de săpunurile obișnuite, care pot cauza uscăciune sau iritații, gelurile intime naturale conțin ingrediente delicate, precum propolis sau uleiuri esențiale, care calmează pielea și oferă o senzație de prospețime fără să afecteze echilibrul natural al organismului.

Datorită compoziției curate, acestea sunt potrivite inclusiv pentru femeile care au pielea sensibilă, vor să evite uscăciunea și iritațiile, sau trec prin schimbări hormonale (ex: în sarcină sau la menopauză).

Recomandări Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir”

Îngrijirea intimă Enroush: Gel intim cu 95 % ingrediente de origine naturală

Formulat alături de medicii ginecologi și dermatologi, gelul intim Enroush curăță delicat, hidratează și protejează sănătatea zonei intime cu 95% ingrediente naturale și un pH echilibrat. Îmbogățit cu Tribulus Terrestris, propolis și ulei de Neem, gelul oferă protecție antibacteriană și antifungică cu 87% eficiență împotriva Candida albicans, întărind totodată imunitatea pielii și lăsând-o hrănită și catifelată.

Nu conține sulfați, parabeni sau parfum cu alergeni, așa că poate fi folosit zi de zi fără a crește riscul de alergii și iritații. Pentru un ritual complet de îngrijire delicată în timpul menstruației, adaugă în rutina zilnică absorbantele și tampoanele Enroush cu bumbac 100% organic și uită de orice compromis legat de siguranță, confort și sănătate intimă.

Concluzie

Un pH vaginal acid şi o floră intimă bogată în lactobacili reprezintă prima linie de apărare a sănătăţii intime împotriva infecțiilor. Protejează acest echilibru delicat, evitând săpunurile parfumate și dușurile vaginale. Alege produse special formulate pentru o îngrijire delicată, cum este gelul intim natural Enroush, care îți oferă exact sprijinul de care ai nevoie pentru curăţare blândă, hidratare şi echilibru în fiecare zi.

Foto: enroush

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE