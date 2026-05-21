Reprezentanții asociațiilor de profil și ai patronatelor din domeniu avertizează: proiectul este blocat de birocrație, tarife neatractive și o gestionare defectuoasă.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), lansat cu scopul de a intabula gratuit toate proprietățile din România, s-a transformat într-un eșec de proporții, avertizează reprezentanții Patronatului Național al Societăților de Cadastru (PATROCAD).

Deși inițial autoritățile promiteau finalizarea rapidă a măsurătorilor la nivel național, realitatea din teren arată că ritmul actual de lucru este unul „de melc”, potrivit Agenda Construcțiilor.

„Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) a dus la creșterea cifrei de afaceri din sectorul de cadastru, poate cu peste 50%, dar consider că, în acest moment, acesta este blocat. Avem o implementare greoaie și, în mod cert, din punct de vedere organizatoric, extrem de deficitară. Sunt finalizate, în 10-12 ani, aproximativ 420 de UAT-uri din 3.181. Asta înseamnă că, la ritmul actual, România va termina cadastrul peste câteva decenii. Nu este un program național – este o promisiune neonorată”, afirmă Mircea Stoian, președinte al organizației PATROCAD și fondator al societății Gauss.

În această situație, specialiștii estimează că România va avea nevoie de zeci de ani pentru a finaliza înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor și terenurilor.

Conform PATROCAD, proiectul național a rămas doar o promisiune neonorată din cauza birocrației blocate, a fondurilor gestionate ineficient și a lipsei de colaborare reală cu firmele de specialitate.

În timp ce alte state europene și-au digitalizat și finalizat de mult registrele de proprietate, mii de localități din România sunt în continuare necadastrate.

Acest blocaj afectează direct atragerea fondurilor europene, dezvoltarea proiectelor mari de infrastructură (precum autostrăzile) și siguranța juridică a proprietarilor, care sunt privați de intabularea gratuită garantată de stat.