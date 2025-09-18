Masina de spalat cu tehnologie Eco – ce este și de ce este importantă tehnologia Eco?

Dacă dorești să achiziționezi o masina de spalat rufe nouă, asigură-te că aceasta are și tehnologie Eco, tehnologia Eco fiind cea care îți permite să economisești energie în plus. Ce înseamnă Eco la o mașină de spălat rufe?

Dacă vezi scris Eco pe o mașină de spălat rufe sau este specificat undeva că mașina are tehnologie Eco, asta înseamnă că mașina de spălat dispune și de un program special, economic. Aceasta ajută la economisirea resurselor precum apa, electricitatea și detergentul, spălând în același timp rufele într-un mod eficient.

Mașinile de spălat cu opțiunea Eco au cicluri mai lungi, dar la temperaturi mai scăzute, și consumă mai puțină apă și energie. Deși procesul poate dura mai mult, consumă mult mai puține resurse, ceea ce înseamnă că factura de energie va fi mai mică și vei contribui, pe de altă parte, și la protejarea mediului.

Temperatura joacă, de asemenea, un rol semnificativ în risipa de energie. Mașinile de spălat moderne funcționează excelent chiar și la temperaturi scăzute, așa că nu este nevoie să speli întotdeauna rufele la 60°C. În majoritatea cazurilor, 30°C este suficient.

Recomandări Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

Folosește temperaturi ridicate doar pentru articolele și lenjeria intimă deosebit de murdare. Spălând la temperaturi scăzute, vei economisi până la 70% la energie.

Cum te asiguri că mașina de spălat rufe consumă mai puțin

Pe lângă tehnologie Eco care trebuie să existe pe o masina de spalat rufe, poți reduce consumul de energie și contribui la un mediu eco, și prin câteva acțiuni pe care le poți face.

Spală atunci când mașina este încărcată complet, nu parțial

La fel ca în cazul mașinii de spălat rufe, ar trebui să umpli mașina de spălat complet și să eviți încărcăturile pe jumătate. Pornește-o doar atunci când ai o cantitate bună de rufe de spălat, ideal cantitatea maximă pe care o poate gestiona mașina pentru programul selectat. Altfel, vei irosi doar apă și electricitate.

Alege centrifugarea potrivită

Nu toată lumea știe acest lucru, dar ciclul de centrifugare are și el un impact asupra consumului de energie. Dacă nu ai nevoi specifice, 400 rpm este mai mult decât suficient pentru haine curate, care vor ieși din tambur mult mai puțin șifonate, cu avantaje evidente când vine vorba de călcare.

De asemenea, încearcă să eviți pre-spălarea. Rufele nu sunt aproape niciodată atât de murdare încât să aibă nevoie de preînmuiere, ceea ce necesită detergent suplimentar și un consum crescut de energie.

Dacă unele articole sunt pătate, poți folosi un produs de îndepărtare a petelor, de preferat un produs ecologic.

Folosește ciclul de încărcare pe jumătate, dacă acesta există

Dacă ai doar câteva articole de spălat și ai nevoie ca hainele să fie curățate rapid, poți utiliza ciclul de încărcare pe jumătate. Astăzi, orice masina de spalat rufe oferă această opțiune, un sistem care reduce consumul de energie și apă atunci când tamburul nu este complet plin.

Dar atenție, pentru că jumătate de încărcare nu înseamnă jumătate de consum. Conform rapoartelor, o mașină de spălat cu jumătate de încărcare consumă între 15% și 20% mai puțină energie electrică decât o încărcare completă, în timp ce consumul de apă este redus cu aproximativ un sfert. Prin urmare, este recomandat să utilizezi acest mod cu moderație și doar atunci când este absolut necesar.

Spală rufele la temperaturi mai mici

Dacă îți dorești o mașină de spălat cât mai ecologică, este important să folosești apă caldă doar atunci când este necesar. În caz contrar, este recomandat să folosești programe care spală cu apă rece. Această alegere responsabilă reduce consumul de energie electrică al mașinii de spălat și contribuie la reducerea facturilor de energie și a emisiilor care poluează.

Recomandări Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă

Economisirea energiei în acest caz începe și cu cumpărăturile de la supermarket, alegând detergenți care funcționează deja la temperaturi scăzute, între 30°C și 40°C.

Evită folosirea uscătorului de rufe, mai ales vara

Uscătorul de rufe este cu siguranță un mare ajutor în timpul sezonului de iarnă, dar are un impact considerabil asupra consumului de energie electrică al mașinii de spălat.

Mai ales pe măsură ce se apropie lunile mai calde, zilele fierbinți de vară sunt momentul perfect pentru a usca hainele și lenjeria în aer liber, în grădină sau pe balcon, reducând consumul de energie prin renunțarea temporară la această funcție convenabilă.

Un sfat util pentru utilizarea ecologică a mașinii de spălat este să agăți hainele pe umerașe imediat ce le scoți din mașină, în special puloverele, rochiile și cămășile. Acest truc simplu reduce cutele, ceea ce înseamnă că poți reduce nevoia de a călca fiecare articol sau poți accelera procesul d uscare, economisind consumul de energie al mașinii de spălat.

În cele din urmă, este important să încheiem acest articol cu o notă despre alegerea mașinii de spălat rufe potrivite. Mașinile de spălat noi, de fapt, se laudă cu un consum de energie semnificativ mai mic decât cele mai vechi, mai ales dacă au o clasă energetică bună, de preferat clasa energetică A.

În plus, cele mai recente modele oferă și caracteristicile necesare pentru a pune în practică sfaturile bune pe care tocmai le-am discutat. Pe lângă faptul că au programe Eco specifice, acestea oferă de obicei și opțiunea de programare a unui ciclu de pornire și tehnologii care evită risipa de apă și energie, cum ar fi echilibrarea încărcării bazată pe senzori.

Există atât de multe modele de masina de spalat rufe din care poți alege, încât este imposibil să nu găsești o mașină de spălat rufe care să se potrivească nevoilor tale și bugetului pe care-l ai la dispoziție.

Sursă foto: unsplash.com