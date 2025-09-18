Masina de spalat cu tehnologie Eco – ce este și de ce este importantă tehnologia Eco?

Dacă dorești să achiziționezi o masina de spalat rufe nouă, asigură-te că aceasta are și tehnologie Eco, tehnologia Eco fiind cea care îți permite să economisești energie în plus. Ce înseamnă Eco la o mașină de spălat rufe?

Dacă vezi scris Eco pe o mașină de spălat rufe sau este specificat undeva că mașina are tehnologie Eco, asta înseamnă că mașina de spălat dispune și de un program special, economic. Aceasta ajută la economisirea resurselor precum apa, electricitatea și detergentul, spălând în același timp rufele într-un mod eficient.

Mașinile de spălat cu opțiunea Eco au cicluri mai lungi, dar la temperaturi mai scăzute, și consumă mai puțină apă și energie. Deși procesul poate dura mai mult, consumă mult mai puține resurse, ceea ce înseamnă că factura de energie va fi mai mică și vei contribui, pe de altă parte, și la protejarea mediului.

Temperatura joacă, de asemenea, un rol semnificativ în risipa de energie. Mașinile de spălat moderne funcționează excelent chiar și la temperaturi scăzute, așa că nu este nevoie să speli întotdeauna rufele la 60°C. În majoritatea cazurilor, 30°C este suficient.

Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
Recomandări
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

Folosește temperaturi ridicate doar pentru articolele și lenjeria intimă deosebit de murdare. Spălând la temperaturi scăzute, vei economisi până la 70% la energie.

Cum te asiguri că mașina de spălat rufe consumă mai puțin

Pe lângă tehnologie Eco care trebuie să existe pe o masina de spalat rufe, poți reduce consumul de energie și contribui la un mediu eco, și prin câteva acțiuni pe care le poți face.

Spală atunci când mașina este încărcată complet, nu parțial

La fel ca în cazul mașinii de spălat rufe, ar trebui să umpli mașina de spălat complet și să eviți încărcăturile pe jumătate. Pornește-o doar atunci când ai o cantitate bună de rufe de spălat, ideal cantitatea maximă pe care o poate gestiona mașina pentru programul selectat. Altfel, vei irosi doar apă și electricitate.

Alege centrifugarea potrivită

Nu toată lumea știe acest lucru, dar ciclul de centrifugare are și el un impact asupra consumului de energie. Dacă nu ai nevoi specifice, 400 rpm este mai mult decât suficient pentru haine curate, care vor ieși din tambur mult mai puțin șifonate, cu avantaje evidente când vine vorba de călcare.

De asemenea, încearcă să eviți pre-spălarea. Rufele nu sunt aproape niciodată atât de murdare încât să aibă nevoie de preînmuiere, ceea ce necesită detergent suplimentar și un consum crescut de energie.

Dacă unele articole sunt pătate, poți folosi un produs de îndepărtare a petelor, de preferat un produs ecologic.

Folosește ciclul de încărcare pe jumătate, dacă acesta există

Dacă ai doar câteva articole de spălat și ai nevoie ca hainele să fie curățate rapid, poți utiliza ciclul de încărcare pe jumătate. Astăzi, orice masina de spalat rufe oferă această opțiune, un sistem care reduce consumul de energie și apă atunci când tamburul nu este complet plin.

Dar atenție, pentru că jumătate de încărcare nu înseamnă jumătate de consum. Conform rapoartelor, o mașină de spălat cu jumătate de încărcare consumă între 15% și 20% mai puțină energie electrică decât o încărcare completă, în timp ce consumul de apă este redus cu aproximativ un sfert. Prin urmare, este recomandat să utilizezi acest mod cu moderație și doar atunci când este absolut necesar.

Spală rufele la temperaturi mai mici

Dacă îți dorești o mașină de spălat cât mai ecologică, este important să folosești apă caldă doar atunci când este necesar. În caz contrar, este recomandat să folosești programe care spală cu apă rece. Această alegere responsabilă reduce consumul de energie electrică al mașinii de spălat și contribuie la reducerea facturilor de energie și a emisiilor care poluează.

Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Recomandări
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă

Economisirea energiei în acest caz începe și cu cumpărăturile de la supermarket, alegând detergenți care funcționează deja la temperaturi scăzute, între 30°C și 40°C.

Evită folosirea uscătorului de rufe, mai ales vara

Uscătorul de rufe este cu siguranță un mare ajutor în timpul sezonului de iarnă, dar are un impact considerabil asupra consumului de energie electrică al mașinii de spălat.

Mai ales pe măsură ce se apropie lunile mai calde, zilele fierbinți de vară sunt momentul perfect pentru a usca hainele și lenjeria în aer liber, în grădină sau pe balcon, reducând consumul de energie prin renunțarea temporară la această funcție convenabilă.

Un sfat util pentru utilizarea ecologică a mașinii de spălat este să agăți hainele pe umerașe imediat ce le scoți din mașină, în special puloverele, rochiile și cămășile. Acest truc simplu reduce cutele, ceea ce înseamnă că poți reduce nevoia de a călca fiecare articol sau poți accelera procesul d uscare, economisind consumul de energie al mașinii de spălat.

În cele din urmă, este important să încheiem acest articol cu o notă despre alegerea mașinii de spălat rufe potrivite. Mașinile de spălat noi, de fapt, se laudă cu un consum de energie semnificativ mai mic decât cele mai vechi, mai ales dacă au o clasă energetică bună, de preferat clasa energetică A.

În plus, cele mai recente modele oferă și caracteristicile necesare pentru a pune în practică sfaturile bune pe care tocmai le-am discutat. Pe lângă faptul că au programe Eco specifice, acestea oferă de obicei și opțiunea de programare a unui ciclu de pornire și tehnologii care evită risipa de apă și energie, cum ar fi echilibrarea încărcării bazată pe senzori.

Există atât de multe modele de masina de spalat rufe din care poți alege, încât este imposibil să nu găsești o mașină de spălat rufe care să se potrivească nevoilor tale și bugetului pe care-l ai la dispoziție.

Sursă foto: unsplash.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O evaluare de doar 3 stele pe Google aduce o amendă de 1.000 de euro! „Atenție la recenziile online! Mi-au cerut bani pentru defăimare”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația momentului în România! Cântăreață cunoscută, prinsă la furat împreună cu soțul ei. Ce spun polițiștii și unde s-a produs infracțiunea
Viva.ro
Informația momentului în România! Cântăreață cunoscută, prinsă la furat împreună cu soțul ei. Ce spun polițiștii și unde s-a produs infracțiunea
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
Elle.ro
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
gsp
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
GSP.RO
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
GSP.RO
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie 2025
Știri România 10:47
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie 2025
Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, pe scena Impact Bucharest 2025: „Ce s-ar întâmpla dacă produsul tău ar dispărea!?”
Știri România 10:04
Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, pe scena Impact Bucharest 2025: „Ce s-ar întâmpla dacă produsul tău ar dispărea!?”
Parteneri
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Adevarul.ro
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Maria Marinescu a apelat la un psiholog, din cauza problemelor pe care le avea cu copiii ei. „Am avut perioade foarte grele. Plângeam de nervi”
Stiri Mondene 12:23
Maria Marinescu a apelat la un psiholog, din cauza problemelor pe care le avea cu copiii ei. „Am avut perioade foarte grele. Plângeam de nervi”
Brigitte Macron va prezenta dovezi că este femeie, după ce a fost acuzată că s-a născut bărbat. Ce fotografii va arăta în justiție
Stiri Mondene 12:02
Brigitte Macron va prezenta dovezi că este femeie, după ce a fost acuzată că s-a născut bărbat. Ce fotografii va arăta în justiție
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
ObservatorNews.ro
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni
GSP.ro
Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
GSP.ro
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
Parteneri
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Mediafax.ro
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
BREAKING NEWS! A fost identificat trupul găsit în portbagajul rapperului D4vd. Celeste Rivas avea 15 ani și un iubit pe nume David
KanalD.ro
BREAKING NEWS! A fost identificat trupul găsit în portbagajul rapperului D4vd. Celeste Rivas avea 15 ani și un iubit pe nume David

Politic

Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 17 sept.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Fanatik.ro
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult