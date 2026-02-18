În acest ghid afli cum să aplici corect parfumul pentru o persistență mai bună și pentru un efect echilibrat. Vei găsi pași simpli, exemple concrete și greșeli pe care merită să le eviți. Aplică-le și transformă parfumul într-un accesoriu care te reprezintă! 

1. Alegerea parfumului potrivit pentru tine și pentru ocazie

Primul pas începe înainte de pulverizare. Alege parfumul în funcție de stil, sezon și context.

Pentru birou sau cursuri, mergi pe note florale, citrice sau fresh. De exemplu, un parfum cu accente de bujor sau bergamotă se potrivește cu o rochie vaporoasă primăvara sau cu un costum lejer în nuanțe deschise. Pentru seară, poți opta pentru note lemnoase, orientale sau ușor dulci, care completează o ținută închisă la culoare sau un look elegant.

Testează parfumul pe piele, nu doar pe blotter. În majoritatea cazurilor, mirosul evoluează diferit în funcție de chimia pielii. Așteaptă cel puțin 30 de minute înainte să iei o decizie. Dacă știi că ai alergii sau piele sensibilă, verifică lista de ingrediente și aplică mai întâi pe o zonă mică.

Dacă alegi un parfum pentru partener, explorează categoria de parfumuri pentru bărbați și orientează-te după stilul lui vestimentar: casual, sport sau elegant.

2. Pregătirea pielii: baza pentru un miros de durată

Parfumul rezistă mai bine pe piele curată și hidratată. Aplică-l după duș, după ce pielea s-a uscat complet.

Folosește o cremă hidratantă neutră, fără miros puternic. Pentru utilizare uzuală, alege o loțiune simplă, care nu intră în conflict cu parfumul. Pielea uscată absoarbe rapid lichidul și reduce durata mirosului.

Pași simpli:

  1. Fă duș cu un gel cu aromă discretă.
  2. Usucă bine pielea.
  3. Aplică o cremă hidratantă.
  4. Pulverizează parfumul după ce crema a intrat în piele.

Acest ritual durează câteva minute, dar oferă rezultate stabile pe parcursul zilei.

3. Zonele de aplicare: unde pulverizezi pentru efect echilibrat

Aplică parfumul pe punctele de puls. Aceste zone degajă căldură și ajută mirosul să se difuzeze treptat.

Cele mai recomandate zone:

  • Încheieturile mâinilor
  • Lateralele gâtului
  • În spatele urechilor
  • Pliul interior al coatelor
  • În spatele genunchilor, dacă porți rochie sau fustă

La birou, limitează-te la două zone, de exemplu gât și încheieturi. La un eveniment de seară, poți adăuga și zona claviculelor.

Evită axilele sau pielea iritată. Transpirația și produsele deodorante pot modifica mirosul. Nu aplica direct pe păr, deoarece alcoolul îl poate usca. Dacă vrei un efect discret, pulverizează puțin pe perie, nu direct pe fire. Pentru mai multe informații despre compoziție și tipuri, poți consulta pagina dedicată parfumului pe Wikipedia. 

4. Distanța și momentul aplicării

Ține flaconul la 10–15 cm de piele. Dacă pulverizezi prea aproape, parfumul se concentrează într-un singur punct și poate păta. Dacă îl ții prea departe, irosești produsul.

Aplică parfumul dimineața, înainte să te îmbraci complet. Dacă îl folosești seara, pulverizează-l cu 20–30 de minute înainte să pleci. În acest fel, notele de vârf se așază și mirosul devine mai uniform.

Evită să reaplici imediat ce nu îl mai simți. Nasul se adaptează rapid, dar cei din jur încă percep aroma.

5. Cantitatea și frecarea: mai puțin înseamnă control

Două până la patru pulverizări ajung, în majoritatea cazurilor, pentru o zi obișnuită. Pentru un Eau de Parfum, limitează-te la două sau trei. Pentru un Eau de Toilette, poți adăuga una în plus.

Nu freca încheieturile după aplicare. Frecarea încălzește pielea excesiv și modifică primele note. Lasă parfumul să se usuce natural.

Dacă mergi într-un spațiu închis, cum ar fi un open space sau un restaurant mic, aplică mai puțin. Pentru evenimente în aer liber, poți intensifica ușor cantitatea.

6. Parfumul pe piele sau pe haine?

Pe piele, parfumul evoluează și capătă o notă personală. Pe haine, rezistă mai mult, dar rămâne mai constant.

Pentru rezultate echilibrate, aplică o parte pe piele și o pulverizare fină pe haine, de la 20–30 cm distanță. Testează mai întâi pe o zonă ascunsă, mai ales dacă porți materiale delicate precum mătasea.

De exemplu, dacă alegi un parfum floral pentru o ținută de primăvară, aplică-l pe clavicule și o pulverizare ușoară pe căptușeala jachetei. Pentru un parfum lemnos la o ținută de seară, concentrează-te pe gât și piept, iar pe sacou doar o atingere discretă.

7. Layering și întreținere pe parcursul zilei

Layering înseamnă să combini produse din aceeași gamă: gel de duș, loțiune de corp și parfum. Astfel, creezi o bază coerentă. Dacă nu ai produse din aceeași linie, păstrează restul produselor fără miros puternic.

Poți lua cu tine un mini-spray pentru reîmprospătare. Aplică o singură pulverizare la câteva ore, pe încheietură sau gât. Nu suprapune peste transpirație; tamponează pielea înainte, dacă este nevoie.

Depozitează parfumul într-un loc răcoros, ferit de lumină directă. Nu îl ține în baie, unde umiditatea variază.

8. Erori frecvente de evitat

Greșelile simple reduc persistența și schimbă mirosul.

Evită următoarele:

  1. Aplicarea pe piele transpirată.
  2. Pulverizarea excesivă în spații mici.
  3. Combinarea cu loțiuni foarte parfumate.
  4. Păstrarea flaconului la căldură sau în lumină puternică.
  5. Testarea direct sub nas, de la distanță foarte mică.

Respectă limitele personale și pe cele ale celor din jur. Un parfum bine aplicat se simte discret, la apropiere.  

Parfumul reflectă stilul tău. Alege-l în funcție de ținută, sezon și stare. Aplică-l corect și ajustează intensitatea în funcție de context!    

Sursa foto: shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut ultimele imagini
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut ultimele imagini
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Unica.ro
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
Elle.ro
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
gsp
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
GSP.RO
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
Parteneri
Secretele frumoasei patinatoare Julia Sauter, care a făcut România să vibreze la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Povestea tristă din spatele succesului. Ce luptă, ce destin!
Libertateapentrufemei.ro
Secretele frumoasei patinatoare Julia Sauter, care a făcut România să vibreze la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Povestea tristă din spatele succesului. Ce luptă, ce destin!
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin
Tvmania.ro
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin

Alte știri

Consiliul Superior al Magistraturii spune că justiţia din România va intra în colaps cu efecte grave după decizia CCR privind pensiile speciale
Știri România 17:47
Consiliul Superior al Magistraturii spune că justiţia din România va intra în colaps cu efecte grave după decizia CCR privind pensiile speciale
Mugur Isărescu crede că pensiile și salariile au crescut „vârtos” și România nu are sens să crească iar consumul
Știri România 17:31
Mugur Isărescu crede că pensiile și salariile au crescut „vârtos” și România nu are sens să crească iar consumul
Parteneri
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Adevarul.ro
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Elle.ro
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

De ce a murit, de fapt, fiica lui Tommy Lee Jones. Găsită fără suflare într-un hotel
Stiri Mondene 17:23
De ce a murit, de fapt, fiica lui Tommy Lee Jones. Găsită fără suflare într-un hotel
Power Couple România, 18 februarie 2026. Dani Oțil provoacă cuplurile la ultima probă înainte de săptămâna finală
Stiri Mondene 17:19
Power Couple România, 18 februarie 2026. Dani Oțil provoacă cuplurile la ultima probă înainte de săptămâna finală
Parteneri
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
TVMania.ro
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
ObservatorNews.ro
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Parteneri
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
GSP.ro
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Redactia.ro
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Doamne, ce durere! A murit Elena Ce... Vezi mai mult
KanalD.ro
Doamne, ce durere! A murit Elena Ce... Vezi mai mult

Politic

Doi senatori s-au îmbrâncit în Parlament: „În loc să muncească, un coleg suveranist umbla să agreseze colegii”
Politică 17:42
Doi senatori s-au îmbrâncit în Parlament: „În loc să muncească, un coleg suveranist umbla să agreseze colegii”
Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Politică 16:06
Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Parteneri
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată