“Rulotiștii sunt oameni foarte săritori”, ne-a povestit Cabral, care își aduce aminte o întâmplare foarte amuzantă petrecută de Paște, în campingul de la Năvodari. “Ne-am organizat foarte bine și i-am spus soției nu mai luăm mâncare, alimente, toate alea din București. Ajungem acolo și mergem la cumpărături. Am ajuns acolo, foarte frumos, iar seara am zis să stăm și noi liniștiți, să lăsăm câinii să țopăie puțin, iar dimineață ne trezim și… ce crezi, ne-am trezit și, fiind Paște, era închis”, ne-a povestit Cabral Ibacka în emisiunea de turism Trips & Tricks.

Când au verificat frigiderul rulotei, au descoperit că nu aveau decât două sticle de apă și câteva ridichi. “Este exact ce-ți dorești! Ne-am pus la masă, în fața rulotei în camping, nevastă-mea într-o parte, eu într-alta, câinii lângă – câinii aveau de mâncare, desigur -, ne-am urat Paște fericit! și am întrebat dacă avem sare”, a continuat Cabral.

Salvarea lor a venit de la restul rulotiștilor care le-au văzut sărăcia de pe masă. “Le-am spus că e închis la magazin și au plecat mai departe. Vorba aia, «Sănătate și-o ridichie proaspătă!». Țin să spun că s-a mobilizat tot campingul pentru noi și pentru o altă rulotă care era la fel de “pregătită”, așa am avut tot ce e bine să ai de Paște pe masă. Am avut ouă, cozonac, pască, tot, tot ce trebuie pe masa de Paște. Am făcut o masă plină de nu mai aveam loc pe ea, așa că le-am spus oamenilor să nu se deranjeze, că noi oricum aveam ridichi”, a mai povestit prezentatorul de la PRO TV.

Potrivit lui, rulotiștii sunt extrem de săritori, dar se supără dacă nu bei cu ei o “apă de foc”. “Dacă ai intrat într-un cerc de rulotiști și, Doamne ferește, nu bei cu ei seara, vin la tine, la ușa rulotei și bat până accepți. Le zici «Bine, dom’ne, beau cu tine un pahar!» și uite așa se face 5 dimineața”, a mai spus Cabral.

Oricât de mult și-ar dori, Cabral nu va pleca într-o nouă vacanță cu rulota, anul acesta. Are de renovat casa, n-are timp de concediu…

