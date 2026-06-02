Dacă putea fi sau nu doborâtă (am văzut „la lucru” în Orientul Mijlociu originalul acestor vehicule fără pilot, cu comandă de la distanță) numai influencerii români ne-o pot spune. Dacă isteria lor pricepută la toate s-ar fi declanșat cât Geron-2 mai era în aer, ar fi doborât-o heliadesc, cu „biciul sarcasmului indignațiunii” lor. Din păcate însă, muniția pentru isterie a fost distribuită de ceea ce se cheamă la noi „organele statului”. De incompetența lor cronicizată, proverbială. Incompetență care le strâns-unește pe toate: prostie, lăcomie, ticăloșie.  

Avem o armată de generali – peste 600. Majoritatea efectivelor noastre – aproximativ 80.000 (cu tot cu personalul civil, care în Sinecuristan n-are cum să fie mic) – sunt trupe de infanterie. La Apărare Națională, portofoliul (cât pe ce să scriu „portofelul”) este deținut de un personaj dezarmant de stupid.  

În vârful Ministerului Afacerilor Externe tronează o domniță care nu și-a isprăvit calificarea la locul de muncă. L-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse – ca la carte – dar nu și-a găsit timp pentru el, dându-l pe mâna unui director de prin minister. În schimb, Oana Țoiu are talentul de a vorbi singură (grav ar fi să-și și răspundă). I s-a adresat dictatorului de la Kremlin, făcându-l să-i crape obrazul de rușine: „Am un mesaj clar pentru Vladimir Putin, iar acesta este nu doar că noi știm că este o dronă rusească, dar știm și că el știe că este o dronă rusească”.

Peste toate acestea plutește, la joasă altitudine, Comandantul Suprem, Nicușor Dan, insuflând mândrie patriotică Armatei, în special când nu știe cum s-o șteargă din fața Gărzii de Onoare la intonarea Imnului.

Prestația Comandantului Suprem din aceste zile, declarațiile pe care le-a presărat de la București la Galați, ne-au dezvăluit un personaj care, mai mult chiar decât noi, are nevoie el însuși de îmbărbătare. Sâmbătă, la fața locului, la Galați, a dat, în sfârșit, explicația cea mai plauzibilă: „A fost un grup (în termeni tehnici, se cheamă „roi”, n.m.) de 43 de drone, care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la, să zicem, 20-30 de kilometri – deci, est-vest, la 20-30 de kilometri – de la nord de Dunăre, dinspre est spre vest. Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte și una dintre ele lovită deasupra orașului Reni, traiectoria i s-a modificat și a venit spre Galați”. Pe fond, explicația poate satisface și pe cei mai exigenți experți de pe TikTok.  

(Despre Șeful Statului Major al Apărării, gen. Gheorghiță Vlad, am vorbit încă de pe vremea când umplea ecranele televizoarelor echipat în costum de asalt și vorbea despre amenințarea războiului precum un poet suprarealist: „Armata nu este doar o instituție. Este o stare de spirit…”. Înstelat în cuget & simțiri, și în epopeea dronei s-a păstrat în zona care l-a consacrat ca pe un autentic talent gen).

Duminică, Ministerul Apărării Naționale a transmis un comunicat cu detaliile investigației tehnice asupra dronei rusești. Am o singură observație: “dronă aeriană” este un pleonasm, chiar și privit prin cătarea armei!

(Nu îndrăznesc să strivesc corola de achiziții a SAFE cu nici un adjectiv, pentru că nu m-am dumirit pe deplin: ce și pentru ce și pentru cine cumpărăm).

Am scris toate astea cu sentimentul amar că suntem fără Apărare. Nu fiindcă n-a putut fi doborâtă drona – nu le este ușor nici altora cu adevărat iscusiți. Am scris privind la un nou spectacol care, de la cel mai înalt nivel, a umplut România de ridicol.  

Am scris ca să am unde să lipesc acest citat din cartea superbului politolog Giuliano da Empoli, „romanul” Magul de la Kremlin. Personajul care îl întruchipează pe fostul asistent personal al lui Putin, Vladislav Surkov (dispărut fără urmă după 2020), spune: „Politica are un singur scop: să răspundă spaimelor omului. Acesta este motivul pentru care, atunci când statul nu mai este capabil să-și apere cetățenii de frică, însuși temeiul existenței sale este pus la îndoială”.

