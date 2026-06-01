Chris Țurlică dă una dintre cele mai mari lovituri financiare realizate de un antreprenor România. Compania sa, MaintainX, a fost cumpărată de gigantul american Autodesk. Tranzacția se va face exclusiv în cash, suma pusă pe masă fiind de aproape 3,6 miliarde de dolari, potrivit Economedia.ro.

Fondată în 2018 în San Francisco, compania dezvoltă software pentru mentenanță și managementul activelor industriale. Deși este o nișă tech mai puțin vizibilă, soluția este esențială pentru funcționarea zilnică a fabricilor și uzinelor.

Tranzacția stabilește un nou record pentru Autodesk, fiind cea mai mare achiziție realizată de companie până în prezent. Mișcarea marchează o extindere strategică: de la software-ul dedicat proiectării, gigantul trece acum și în zona de gestionare post-construcție, preluând administrarea și mentenanța activelor industriale.

Lansată în urmă cu 8 ani, MaintainX a început ca o aplicație mobilă dedicată echipelor tehnice din industrie. Platforma permite monitorizarea ordinelor de lucru, a inspecțiilor și a reparațiilor, oferind companiilor o radiografie în timp real a stării în care se află echipamentele lor.

Evaluată în trecut la 2,5 miliarde de dolari prin runde private de finanțare, MaintainX raporta venituri recurente anuale (ARR) de 115 milioane de dolari la momentul anunțului. Compania rulează cu o rată de creștere de peste 50% și mizează pe un ARR de peste 135 de milioane de dolari în 2026.

Raportat la veniturile actuale, prețul de achiziție reprezintă un multiplu de circa 31 de ori valoarea ARR. Este o cifră impresionantă, considerată o performanță rară și un nivel extrem de ridicat, chiar și pentru tranzacțiile de top din sectorul tehnologic.

