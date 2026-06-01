„Rețetă Originală” cu 11 mirodenii

Recent s-a aflat că fondatorul KFC, colonelul Harland Sanders, nu a iubit chiar fiecare preparat din meniul celebrului restaurant de tip fast-food, relatează The Sun.

Brandul, care are o vechime de 96 de ani, continuă să aibă un succes uriaș și a implementat deja cel puțin două schimbări majore pentru pofticioși în cele peste 4.000 de locații ale sale din SUA, în 2026.

Totuși, drumul către mii de restaurante la nivel național a început la o stație de servicii de pe marginea drumului în Corbin, Kentucky, la aproximativ 90 de mile sud de Lexington.

În 1930, Sanders a început să își vândă puiul prăjit călătorilor, iar până în 1940 a perfecționat emblematica „Rețetă Originală” cu 11 ierburi și mirodenii.

Prima locație în regim de franciză a fost deschisă abia în 1952, în Salt Lake City, Utah, iar până în 1964, Sanders a vândut KFC unui grup de investitori.

Colonelul a criticat dur mâncarea propriei companii

Sanders a rămas purtătorul de cuvânt și imaginea publică a brandului, însă investitorii au început să aducă unele modificări meniului, parte dintre acestea fiind criticate cu duritate de către Sanders, potrivit publicației The Takeout.

Colonelul Harland Sanders, fondatorul și imaginea de lungă durată a lanțului Kentucky Fried Chicken (KFC), nu se temea deloc să critice mâncarea propriei companii dacă simțea că aceasta nu se ridica la standardele sale stricte. Însă un produs din meniu a atras în mod deosebit furia sa: sosul de la KFC.

Deși Sanders a rămas în continuare purtătorul de cuvânt al brandului, el a interpretat acest rol ca pe o libertate deplină de a critica public scăderea calității mâncării din fostul său imperiu.

„Dumnezeule, sosul ăla este oribil”, ar fi declarat el. „Cumpără apă de la robinet cu 15-20 de cenți per mia de galoane, o amestecă cu făină și amidon și obțin o simplă pastă de lipit tapetul. Și credeți-mă că știu cum arată pasta de tapet, pentru că am văzut-o pe mama făcând-o.”

„Nu ar trebui să li se permită să îl vândă”

Unii clienți au susținut în mediul online că versiunea originală a lui Sanders includea, printre alte ingrediente, jumări de pui, pesmet condimentat, lapte și smântână.

Nemulțumit doar să critice gustul, Sanders a plusat: „Nu are nicio valoare nutrițională și nu ar trebui să li se permită să îl vândă.” Extrem de deranjat, un restaurant francizat KFC din Bowling Green, Kentucky, l-a dat în judecată pe Colonel.

Cu toate acestea, opinia acidă a colonelului Sanders nu a oprit succesul produsului. În timp ce unii clienți îi dau dreptate și pe platforme ca Reddit se întreabă ce găsesc ceilalți la acest sos, pentru majoritatea consumatorilor el a devenit un produs de cult.

Atunci când este combinat cu piure de cartofi, sosul ocupă locul 2 în topul celor mai apreciate garnituri KFC, iar în Marea Britanie a devenit un element de nelipsit chiar și de pe mesele de Crăciun. Compania a ignorat criticile fondatorului, iar Colonelul a rămas imaginea KFC până la moartea sa în 1980.

