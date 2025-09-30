Cum ar fi preluat Adrian Mutu controlul asupra terenului sportiv din București ce aparține statului român

Deși a încheiat doar un contract de asociere pentru prestări servicii, Adrian Mutu pare să fi dobândit o influență disproporționată asupra facilității, relatează sursa citată. Situația ridică întrebări cu privire la gestionarea echitabilă a resurselor publice și impactul asupra altor utilizatori ai terenului.

Potrivit sursei citate mai sus, Adrian Mutu a stabilit programul de utilizare a terenului, favorizând propria academie de fotbal. Academia ar beneficiază de intervalul orar 17.00-20.00, considerat cel mai avantajos pentru antrenamente, în timp ce alte echipe au un program greu accesibil.

Spre exemplu, echipe precum CSM București și Sportul Studențesc au fost programate după ora 20.00. Mai mult, GFP, un club de seniori care folosea terenul de aproximativ cinci ani, a fost complet exclus.
Deși fotbalistul pare să controleze terenul, contractul său nu îi oferă drepturi exclusive. Sursa citată menționează că a luat legătura cu Adrian Mutu, însă fotbalistul a refuzat să comenteze aspectele legate de închirierea terenului de sport.

„Club Sportiv Academia Internaţională de Fotbal Adrian Mutu nu este unicul utilizator al terenului, ceilalți utilizatori urmând a beneficia de teren conform contractelor/protocoalelor încheiate cu fiecare utilizator în parte, în vigoare”, a transmis Ministerul Muncii, pentru sursa citată.

Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”
Recomandări
Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

Modificările pe care Adrian Mutu și asociatul său le-au făcut asupra terenului

Adrian Mutu și asociatul său, Paul Pescobar, au înlocuit gazonul natural cu unul artificial. Această schimbare a afectat semnificativ utilizarea multifuncțională a terenului. Ministerul Muncii a justificat decizia, menționând costuri reduse de întreținere și durabilitate.

„Motivul de înlocuire a gazonului natural cu gazon sintetic este reprezentat în principal de costurile reduse de întreținere față de gazonul natural, durabilitatea acestuia precum și faptul că gazonul sintetic va respecta normativele de utilizare atât pentru rugby cât și pentru fotbal!”, a transmis instituția, potrivit Buletin de București.

Însă promisiunea de a trasa linii pentru rugby nu s-a materializat, limitând astfel utilizarea terenului.

Cum au fost afectate echipele de rugby de modificările aduse terenului de sport al statului de Adrian Mutu și Pescobar

Modificările aduse terenului au afectat în special echipele de rugby. Amplasarea vestiarelor la 2,5 metri de marginea terenului nu respectă normele de siguranță pentru rugby, care cer o distanță minimă de 3 metri.

Această situație ar putea împiedica acreditarea terenului pentru competițiile naționale de rugby. Anterior, terenul găzduia meciuri oficiale pentru echipe precum Sportul Studențesc și formațiile de juniori ale CSM București.

Investiția inițială în Academia de Fotbal Adrian Mutu a fost de 1,5 milioane de euro

Academia de Fotbal „Adrian Mutu”, deschisă în 2025 în București, reprezintă o inițiativă ambițioasă a fostului mare fotbalist român Adrian Mutu, realizată în parteneriat cu Paul Nicolau. Adrian Mutu și Pescobar au anunțat încă de la începutul anului că investesc împreună într-o academie de fotbal în București.

Investiția inițială se ridică la circa 1,5 milioane de euro, sumă utilizată pentru renovarea terenului de fotbal, instalarea unui gazon sintetic performant și reabilitarea tribunei. Deși termenul inițial de finalizare era luna iunie 2025, condițiile meteorologice au întârziat unele lucrări, însă proiectul continuă să progreseze vizibil, iar în mediul online apar frecvent imagini care reflectă stadiul modernizărilor și pregătirea infrastructurii.

Academia își propune să ofere antrenamente de calitate pentru copii și juniori, cu un program de trei ședințe pe săptămână, contra unei taxe lunare de aproximativ 600 de lei. În această sumă este inclus și echipamentul sportiv necesar, facilitând astfel accesul tinerilor pasionați de fotbal la antrenamente profesionale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Schimbare de paradigmă în relația notar-client. Radu Berevoianu anunță o premieră notabilă pentru piața imobiliară din România
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Unica.ro
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
GSP.RO
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
Parteneri
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

Mii de cupluri din România sau femei singure vor primi 15.000 de lei de la stat
Știri România 18:56
Mii de cupluri din România sau femei singure vor primi 15.000 de lei de la stat
A fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri
Știri România 17:57
A fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri
Parteneri
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Adevarul.ro
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Elle.ro
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale, Diana, în vârstă de 14 ani. „I-am setat program. Nu vreau să o frustrez”
Stiri Mondene 17:40
Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale, Diana, în vârstă de 14 ani. „I-am setat program. Nu vreau să o frustrez”
Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:34
Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa”
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
ObservatorNews.ro
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Răsturnare de situație! Când, unde și mai ales de cine va fi, până la urmă, înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a dat ultimele detalii despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Răsturnare de situație! Când, unde și mai ales de cine va fi, până la urmă, înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a dat ultimele detalii despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
GSP.ro
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.ro
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Parteneri
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax.ro
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
StirileKanalD.ro
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
Carmen de la Sălciua, schimbare de look înainte de a urca pe scenă alături de fostul soț: ,,Ca o păpușă”
KanalD.ro
Carmen de la Sălciua, schimbare de look înainte de a urca pe scenă alături de fostul soț: ,,Ca o păpușă”

Politic

Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă România va doborî următoarea dronă rusească care intră în țară: „Sunt două chestiuni”
Politică 23:08
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă România va doborî următoarea dronă rusească care intră în țară: „Sunt două chestiuni”
Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei, spune Nicușor Dan
Politică 19:47
Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei, spune Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
Fanatik.ro
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt