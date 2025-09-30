Cum ar fi preluat Adrian Mutu controlul asupra terenului sportiv din București ce aparține statului român

Deși a încheiat doar un contract de asociere pentru prestări servicii, Adrian Mutu pare să fi dobândit o influență disproporționată asupra facilității, relatează sursa citată. Situația ridică întrebări cu privire la gestionarea echitabilă a resurselor publice și impactul asupra altor utilizatori ai terenului.

Potrivit sursei citate mai sus, Adrian Mutu a stabilit programul de utilizare a terenului, favorizând propria academie de fotbal. Academia ar beneficiază de intervalul orar 17.00-20.00, considerat cel mai avantajos pentru antrenamente, în timp ce alte echipe au un program greu accesibil.

Spre exemplu, echipe precum CSM București și Sportul Studențesc au fost programate după ora 20.00. Mai mult, GFP, un club de seniori care folosea terenul de aproximativ cinci ani, a fost complet exclus.

Deși fotbalistul pare să controleze terenul, contractul său nu îi oferă drepturi exclusive. Sursa citată menționează că a luat legătura cu Adrian Mutu, însă fotbalistul a refuzat să comenteze aspectele legate de închirierea terenului de sport.

„Club Sportiv Academia Internaţională de Fotbal Adrian Mutu nu este unicul utilizator al terenului, ceilalți utilizatori urmând a beneficia de teren conform contractelor/protocoalelor încheiate cu fiecare utilizator în parte, în vigoare”, a transmis Ministerul Muncii, pentru sursa citată.

Modificările pe care Adrian Mutu și asociatul său le-au făcut asupra terenului

Adrian Mutu și asociatul său, Paul Pescobar, au înlocuit gazonul natural cu unul artificial. Această schimbare a afectat semnificativ utilizarea multifuncțională a terenului. Ministerul Muncii a justificat decizia, menționând costuri reduse de întreținere și durabilitate.

„Motivul de înlocuire a gazonului natural cu gazon sintetic este reprezentat în principal de costurile reduse de întreținere față de gazonul natural, durabilitatea acestuia precum și faptul că gazonul sintetic va respecta normativele de utilizare atât pentru rugby cât și pentru fotbal!”, a transmis instituția, potrivit Buletin de București.

Însă promisiunea de a trasa linii pentru rugby nu s-a materializat, limitând astfel utilizarea terenului.

Cum au fost afectate echipele de rugby de modificările aduse terenului de sport al statului de Adrian Mutu și Pescobar

Modificările aduse terenului au afectat în special echipele de rugby. Amplasarea vestiarelor la 2,5 metri de marginea terenului nu respectă normele de siguranță pentru rugby, care cer o distanță minimă de 3 metri.

Această situație ar putea împiedica acreditarea terenului pentru competițiile naționale de rugby. Anterior, terenul găzduia meciuri oficiale pentru echipe precum Sportul Studențesc și formațiile de juniori ale CSM București.

Investiția inițială în Academia de Fotbal Adrian Mutu a fost de 1,5 milioane de euro

Academia de Fotbal „Adrian Mutu”, deschisă în 2025 în București, reprezintă o inițiativă ambițioasă a fostului mare fotbalist român Adrian Mutu, realizată în parteneriat cu Paul Nicolau. Adrian Mutu și Pescobar au anunțat încă de la începutul anului că investesc împreună într-o academie de fotbal în București.

Investiția inițială se ridică la circa 1,5 milioane de euro, sumă utilizată pentru renovarea terenului de fotbal, instalarea unui gazon sintetic performant și reabilitarea tribunei. Deși termenul inițial de finalizare era luna iunie 2025, condițiile meteorologice au întârziat unele lucrări, însă proiectul continuă să progreseze vizibil, iar în mediul online apar frecvent imagini care reflectă stadiul modernizărilor și pregătirea infrastructurii.

Academia își propune să ofere antrenamente de calitate pentru copii și juniori, cu un program de trei ședințe pe săptămână, contra unei taxe lunare de aproximativ 600 de lei. În această sumă este inclus și echipamentul sportiv necesar, facilitând astfel accesul tinerilor pasionați de fotbal la antrenamente profesionale.

