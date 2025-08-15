Medaliatul cu bronz la Europene a fost arestat preventiv pentru 24 de ore în cursul după-amiezii de joi, după ce în urmă cu 3 zile a evadat din centrul olimpic de la Onești pentru a-l agresa pe celălalt puști, motivul conflictului pornind de la o fată.

Comunicatul IPJ Bacău: „Dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”

Renato Nica a fost arestat pentru 24 de ore de către polițiștii din Bacău, în urma incidentului petrecut în noaptea de luni, 11 august, în fața unei săli de joc din municipiu.

„La data de 12 august a.c, o femeie de 36 de ani din Bacău a sesizat polițiștii Secției 1 de Poliție Bacău, prin plângere scrisă, cu privire la faptul că, în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 0.30, fiul său ar fi fost agresat de către un alt băiat, fiind necesare îngrijiri medicale. Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor comiterii faptei”, se arată în comunicatul IPJ Bacău.

Reacția președintelui de la Box: „Carieră sportivă încheiată definitiv!”

Președintele FRB, Vasile Câtea, a oferit o reacție pentru GSP, la scurt timp după incidentul petrecut în Bacău.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

„Am convocat pentru luni o ședință a Comisiei de Disciplină spre a lua o decizie în acest caz. Dar, din punctul meu de vedere, e carieră sportivă încheiată definitiv. Nu creștem huligani! Am înțeles că e un copil cu potențial, dar asta nu scuză cu nimic reacția lui foarte agresivă”, a declarat Vasile Câtea.

„Boxul este o artă a disciplinei, nu un mijloc de a rezolva conflicte personale”

Ronald Gavril (39 de ani), originar din Bacău, campion WBF World la categoria semigrea și iubitul Anamariei Prodan (52 de ani), agent de fotbaliști, nu a rămas indiferent la imaginile apărute din Bacău și a transmis un mesaj ferm pe rețelele sociale.

„Orice act de violență în afara ringului pătează imaginea sportului și anulează munca unei întregi comunități de antrenori, sportivi și suporteri. Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție pentru toți tinerii din sport. Boxul este o artă a disciplinei, nu un mijloc de a rezolva conflicte personale”, a scris acesta pe Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE