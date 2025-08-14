Atenție! Materialul video asociat acestui articol conține imagini de violență fizică explicită între minori, surprinse clar de camere de supraveghere

Evadare din cantonament și atac pe nepregătite

Pe 11 august, după ora 00.00, Renato Nica, medaliat cu bronz la Campionatul European de juniori, categoria 54 kg, în 2023, a părăsit pe furiș Centrul Olimpic de la Onești. Potrivit GSP.ro, el a mers cu un prieten în Bacău, unde, în fața unei săli de jocuri, l-a întâlnit pe Bogdan Nasim Sava, sportiv de kickboxing la CSM Bacău.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum, după câteva replici, Nica îi aplică victimei două lovituri directe în față, apoi un șut în abdomen, în timp ce aceasta era deja la pământ.

„S-au luat de la o fată și s-au bătut ca proștii”, a declarat pentru GSP antrenorul lotului olimpic de box, Relu Auraș. „N-avea voie să facă așa ceva, chiar dacă ar fi avut dreptate. Noi le repetăm de o mie de ori să se controleze, să nu-și facă dreptate cu pumnul.”

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Poliția a deschis dosar penal

Tatăl victimei a povestit pentru ziaruldebacau.ro, citat de GSP.ro, că băiatul său fusese urmărit de agresor în ultima perioadă, după ce prietena lui Nica l-ar fi întâlnit pe Bogdan la un festival.

„A venit la sala de jocuri, unde se duce mai des fiul meu, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară. El nu a ripostat, deși face kickboxing. Erau mulți și l-a lovit pe nepregătite”, a spus Bogdan Sava.

Familia a sesizat poliția, care a deschis un dosar penal și face cercetări pentru lovire sau alte violențe.

Reacții dure din lumea sportului

Antrenorul Relu Auraș spune că Nica va fi sancționat sportiv: „Va fi exclus temporar din lot și i se vor tăia indemnizațiile. Personal, nu aș milita pentru excluderea definitivă, pentru că riști să-l împingi spre stradă și golănie.”

Președintele Federației Române de Box, Vasile Cîtea, are însă o poziție tranșantă.

„Din punctul meu de vedere, e carieră sportivă încheiată. Nu creștem huligani! Am înțeles că e un copil cu potențial, dar asta nu scuză reacția lui foarte agresivă”, a declarat Cîtea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE