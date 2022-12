Zdorovețki a intrat pe teren în repriza secundă, pe jumătate gol. Scopul lui era să încerce să-și facă publicitate canalului său de YouTube. Însă, potrivit normelor FIFA, camerele TV nu au difuzat imagini cu „invazia” sa.

YouTuber-ul, fost actor de filme XXX, este cunoscut pentru invadarea terenurilor la evenimente majore. A făcut-o la finala Cupei Mondiale din 2014, din Brazilia. El a reușit același „truc” în 2019, la finala Cupei Mondiale de cricket dintre Anglia și Noua Zeelandă.

De asemenea, el a orchestrat intrarea pe teren a fostei sale iubite, Kinsey Wolanski, la finala Ligii Campionilor din 2019, Liverpool – Tottenham.

Vitaly Zdorovetskiy did his pitch invasion during a world cup final match in 2014 dude is banned from all sporting events yesterday his girlfriend invaded the Champions League finals ?? pic.twitter.com/qKhwaFqQ5r