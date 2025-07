FA Cup se va vedea exclusiv pe VOYO

Începând cu sezonul 2025–2026, VOYO aduce în exclusivitate pentru publicul din România una dintre cele mai prestigioase competiții din fotbalul internațional: FA Cup. Cea mai veche competiție eliminatorie din lume, Cupa Angliei, oferă anual povești incredibile, răsturnări spectaculoase de scor, dueluri între echipe de top și cluburi din eșaloanele inferioare, dar mai ales emoția autentică a unui fotbal trăit cu pasiune.

Sezonul 2025–2026 marchează cea de-a 145-a ediție a competiției și reunește peste 700 de cluburi din toate colțurile Angliei, dar și unele din Țara Galilor. De la formații complet amatoare, la giganți din Premier League, fiecare echipă are șansa unică de a scrie istorie.

Actuala deținătoare a trofeului este Crystal Palace, care a cucerit trofeul într-o finală dramatică disputată în sezonul precedent.

Calendarul complet al FA Cup 2025–2026

Competiția FA Cup 2025–2026 debutează pe 2 august, cu faza Extra Preliminary Round, unde intră în joc peste 300 de echipe din eșaloanele 8–10 ale fotbalului englez. În următoarele săptămâni, se alătură treptat cluburi din ligile superioare: pe 16 august are loc Preliminary Round, urmată de First Qualifying Round, pe 30 august, când intră echipe din liga a 7-a.

Pe 13 septembrie 2025, în a doua rundă de calificare, competiția este întărită de cluburile din National League North și South (liga a 6-a), iar până la mijlocul lunii octombrie, în fazele a treia și a patra de calificare, apar și formații din liga a 5-a.

Faza principală a competiției – First Round Proper – începe pe 1 noiembrie 2025, odată cu intrarea în scenă a cluburilor profesioniste din League One și League Two. Din acest punct, meciurile vor fi transmise exclusiv în România pe VOYO.

În decembrie are loc turul al doilea, iar în ianuarie 2026 vine momentul cel mai așteptat de fani: intrarea cluburilor din Premier League și Championship, care completează tabloul celei de-a treia runde.

Etapele următoare se desfășoară pe 14 februarie (runda a patra), 7 martie (runda a cincea) și 4 aprilie (sferturile de finală), iar semifinalele vor avea loc în weekendul 25–26 aprilie 2026, pe stadionul Wembley din Londra. Marea finală a competiției este programată pe 17 mai 2026, tot pe Wembley, promițând un spectacol grandios urmărit de milioane de fani din întreaga lume.

Toate aceste meciuri, începând cu fazele principale din luna noiembrie, vor fi transmise exclusiv pe VOYO. Fanii din România vor avea acces la transmisiuni live, rezumate extinse, interviuri exclusive și analize ale specialiștilor.