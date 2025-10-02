După ce a reușit să treacă de turcii de la Basaksehir cu o dublă victorie, 2-1 în deplasare și 3-1 acasă, echipa pregătită de Mirel Rădoi și patronată de Mihai Rotaru a reușit să ajungă pentru prima dată în istorie în grupele Conference League. Competiția este considerată a treia ca valoare, între competițiile europene intercluburi, după Champions League și Europa League.

Rakow – Craiova se vede la TV în România pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Meciul Rakow – Craiova din Conference League se joacă pe 2 octombrie 2025, de la ora 22.00, și va fi transmis de două posturi TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele două televiziuni au cumpărat împreună drepturile pentru cupele europene, astfel că toate meciurile din Champions League, Europa League și Conference League se văd atât pe Digi Sport, cât și pe Prima Sport.

Înaintea meciului cu Rakow, Universitatea Craiova nu pare în formă: a câștigat doar un meci din ultimele patru. Mai exact, trupa lui Mirel Rădoi a remizat cu FC Botoșani și Dinamo București, a pierdut cu Oțelul Galați și a învins-o pe Farul Constanța.

Nici polonezii de la Rakow Czestochowa nu stau mai bine. Ei au același palmares ca românii în ultimele patru meciuri: o victorie, două egaluri și o înfrângere.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Ce meciuri mai are de disputat echipa lui Mirel Rădoi în Conference League

După partida cu Rakow, care se joacă pe 2 octombrie 2025, de la ora 22.00, și este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, Universitatea Craiova va mai avea de disputat încă cinci meciuri în grupele Conference League, după cum urmează:

23 octombrie 2025: Universitatea Craiova – FC Noah, ora 22.00

6 noiembrie 2025: Rapid Viena – Universitatea Craiova, ora 22.00

27 noiembrie 2025: Universitatea Craiova – FSV Mainz, ora 19.45

11 decembrie 2025: Universitatea Craiova – Sparta Praga, ora 19.45

18 decembrie 2025: AEK Atena – Universitatea Craiova, ora 22.00

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE