Performanța istorică a lui David Popovici

David Popovici a câștigat medalia de aur la proba de 100 metri liber la Campionatele Mondiale de Natație din Singapore. Înotătorul român în vârstă de 20 de ani a stabilit un nou record al competiției și un record european cu timpul de 46.51 secunde.

Cu această victorie, Popovici devine primul sportiv din istorie care reușește să câștige aurul la 100 și 200 metri liber în două ediții diferite ale Mondialelor. Timpul său a fost cu doar 11 miimi de secundă sub recordul mondial de 46.40 secunde, deținut de Zhanle Pan.

În finală, David Popovici a întors la 22.49 secunde, fiind al doilea după primii 50 de metri. Pe a doua lungime de bazin, românul a fost imbatabil, înotând în 24.02 secunde și depășindu-l pe americanul Jack Alexy cu peste 4 zecimi de secundă.

Podiumul probei de 100 metri liber

La finalul probei de 100 metri liber de la Mondialele de Natație de la Singapore, clasamentul oficial a arătat astfel:

David Popovici (România) – 46.51 secunde Jack Alexy (SUA) – 46.92 secunde Kyle Chalmers (Australia) – 47.17 secunde

David Popovici și-a schimbat strategia

Campionul a făcut o serie de declarații, imediat după performanța istorică. David Popovici este de părere că și-a îmbunătăți prestația și a lucrat mai mult la înotul sub apă.

„Sunt foarte fericit să fiu aici. Ceva ce am îmbunătățit este înotul pe sub apă. Dacă reuşesc să am ceva ziduri faţă de celelalte culoare pot să-mi imaginez că sunt singur să fac ceea ce am pregătit la antrenamente”, a spus David Popovici, la Singapore, potrivit News.ro.

Victoria lui David Popovici la 100 metri liber consolidează statutul său de star al natației mondiale. Cu acest nou succes, înotătorul român își continuă ascensiunea în ierarhia celor mai mari sportivi ai disciplinei, demonstrând că poate domina atât probele de sprint, cât și cele de semifond.

David Popovici a obținut aurul și la proba de 200 m liber

David Popovici a câștigat medalia de aur pe 29 iulie 2025 în proba de 200m liber la Campionatele Mondiale de Natație din Singapore. La doar 20 de ani, Popovici a avut o cursă spectaculoasă, marcând timpul de 1:43.53.

Cursa a fost una extrem de strânsă: Popovici a intrat în ultimii 50m fiind aproape o secundă în urma americanului Luke Hobson, însă a reușit o revenire remarcabilă pe ultimul bazin, depășindu-l și asigurându-și victoria cu un avans de 0.31s. Hobson a terminat pe locul doi cu 1:43.84, iar japonezul Tatsuya Murasa a obținut bronzul cu 1:44.54.

Performanța lui Popovici a fost cu atât mai semnificativă cu cât ziua cursei a coincis cu Ziua Imnului Național al României, conferindu-i o încărcătură emoțională suplimentară. Popovici dominase și seriile precedente, având cel mai bun timp în serii (1:45.43) și semifinală (1:45.02).