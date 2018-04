Diego Simeone, după egalul cu Arsenal. Antrenorul echipei de fotbal Atletico Madrid i-a comparat pe jucătorii săi cu nişte eroi, după egalul obţinut joi seara, la Londra, cu Arsenal, în semifinalele Europa League.

“Aceşti jucători sunt nişte eroi. Ei au rezistat 90 de minute, după tot acest sezon şi mai ales în zece oameni”, au fost primele cuvinte ale argentinianului Simeone la finalul partidei de pe “Emirates Stadium”.

“A fost dur. Arbitrul a decis să-l elimine pe Vrsaljko şi, după am crezut că un jucător al lui Arsenal merita un cartonaş galben. Am protestat şi arbitrul mi-a cerut să plec… Eu respect arbitrii. Dar toată lumea face greşeli. Însă a trebuit să supravieţuim în Europa League, chiar şi în zece oameni. Nu vezi prea des să se întâmple aşa ceva. Dar acest meci îmi dă încredere pentru retur. Această apărare fantastică va rămâne în istoria europeană a lui Atletico”, a mai spus tehnicianul echipei madrilene.

Pentru Antoine Griezmann, autorul golului pentru Atletico Madrid, “debutul meciului a fost un pic nebun. Multe lucruri s-au întâmplat”.

”Acum, ne aşteaptă un foarte frumos retur pe teren propriu, în faţa suporterilor noştri, iar noi sperăm că ei vor crea o atmosferă de nebunie… Am jucat în zece, dar ne-am apărat, am muncit. A fost o mică greşeală din partea lor şi am marcat. Ştim cum să profităm de greşeli, dar mai avem de disputat returul şi vrem să ne calificăm”, a afirmat autorul golului formaţiei madrilene.

Arsenal a terminat la egalitate cu Atletico Madrid, 1-1 (0-0), joi seara, pe stadionul ”Emirates Stadium” din Londra, în prima manşă a semifinalelor Europa League.

Atletico a rămas fără fundaşul Vrsaljko după doar zece minute, croatul primind două cartonaşe galbene, dar Arsenal a reuşit să înscrie destul de târziu, prin francezul Alexandre Lacazette (61), madrilenii dând lovitura pe final, tot printr-un francez, Antoine Griezmann (82).

Returul va avea loc pe stadionul Metropolitano, în data de 3 mai.