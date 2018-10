Ceasul cu diamante de la încheietura portughezului a atras atenţia jurnaliştilor. Este vorba de o marcă prestigioasă, Jacob and Co, din gama Caviar Torubillon, cu 424 de diamante albe şi roşii încrustate pe toată structura ceasului, inclusiv pe curea. Un asemenea ceas este evaluat la 2 milioane euro şi ziarul The Sun a relatat că o asemenea piesă a fost cumpărată recent de rapper-ul Wizkid.

Ronaldo, care nu va juca în meciul de marţi de la Manchester, a declarat că este liniştit după ultimele evenimente: ”Ştiu că pot fi un exemplu atât în teren cât şi în afara lui. Întotdeauna zâmbesc, sunt fericit, joc la un club fantastic, am o familie minunată, patru copii, sunt sănătos. Nimic nu mă perturbă”.

Despre cazul Mayorga în care este acuzat de viol, Ronaldo a adăugat că este încrezător că avocaţii săi îl vor exonera de acuzaţii: ”Nu sunt aici să spun minciuni, dar sunt liniştit cu avocaţii mei şi sunt foarte încrezător în munca lor. În cele din urmă adevărul va triumfa”.

