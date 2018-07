„N-am avut nicio relaţie încordată cu Dică, a fost o relaţie ok. Eu am spus la momentul acela ce am avut de spus, că nu m-am simţit bine după acele schimbări şi atâta tot. Nu ne-am certat sau chestii de genul…

Eu am spus şi înainte, după primele 5, 6 etape, că o să ne fie greu dacă facem experimente şi, din păcate, noi, practic, le-am dat campionatul celor de la CFR, dacă va uitaţi un pic la meciul de la Iaşi!

Dânsul (n.r. – Gigi Becali) vorbeşte multe, nu m-am simţit în niciun fel. Chiar m-am simţit bine în acest an la FCSB, a fost o experienţă bună şi cred că asta s-a văzut şi prin randamentul meu de la echipă. Dacă nu mă simţeam bine, se vedea şi în randamentul meu", a spus Budescu.

Gigi Becali i-a răspuns lui Budescu: „Știu ce zice el"

„Am vorbit şi eu cu Budescu, acum. Era în Arabia. Aşa a vrut Dumnezeu, să pierdem campionatul. Am pierdut titlul la un penalty ratat de Gustavo şi la un gol luat cu Iaşi, care avea un om în minus. D-aia am pierdut noi campionatul.

Ce să comentez eu ce a spus Budescu? Ştiu eu ce zice el, dar dacă aşa a vrut antrenorul… Aşa cum a fost, cum n-a fost, eu sunt mulţumit", a declarat Gigi Becali.

