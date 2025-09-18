În aceeași zi, Paris Saint-Germain a obținut o victorie categorică, 4-0, împotriva Atalanta Bergamo. Golurile au fost înscrise de Marquinhos (minutul 3), Kvaratskhelia (minutul 39), Nuno Mendes (minutul 51) și Goncalo Ramos (minutul 90+1). În minutul 44, Barcola a ratat un penalty, conform News.ro.

Bayern München s-a impus în fața lui Chelsea cu 3-1, pe teren propriu. Chalobah a înscris un autogol în minutul 20, iar Kane a punctat din penalty în minutul 27 și din acțiune în minutul 63.

Pentru Chelsea, Palmer a redus diferența în minutul 29.

Pe stadionul Anfield, Liverpool a învins Atletico Madrid cu 3-2. Robertson (minutul 4) și Salah (minutul 6) au adus gazdele în avantaj, însă Atletico a egalat prin Llorente (minutul 45+3 și 81). Van Dijk a marcat golul victoriei în minutul 90+2.



