Liga Europa 2018, semifinale, retur. Atletico – Arsenal, FC Salzburg – Olympique Marseille (ora 22.05, Pro TV, Telekom Sport).

LIGA EUROPA – semifinale, retur

Atletico – Arsenal (PRO TV, Telekom Sport 1, Look Plus – în tur, 1-1)

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak – Thomas Partey, Godin, Gimenez, Hernandez – Koke, Gabi, Saul, Vitolo – Griezmann, Costa.

Arsenal Londra (4-3-2-1): Ospina – Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal – Ramsey, Xhaka, Wilshere – Welbeck, Ozil – Lacazette.

Antoine Griezmann & Diego Costa get set to face Arsenal in Madrid… #UEL pic.twitter.com/MoQqW5N9Vx

Salzburg (4-4-2): Walke – Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer – Haidara, Samassekou, Schlager, Berisha – Gulbrandsen, Dabbur.

Olympique Marseille (4-2-3-1): Pele – Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi – Lopez, Sanson – Thauvin, Payet, Ocampos – Germain.

Salzburg or Marseille: who are you backing to progress? ?#UEL pic.twitter.com/gQv8OD9O2R

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 3, 2018