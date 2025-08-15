Campionatul Angliei nu se mai vede începând cu acest sezon la Digi, ci va fi transmis în exclusivitate pe VOYO, iar prima partidă din ediția 2025-2026 difuzată pe platforma celor de la PRO TV este Liverpool – Bournemouth.

Meciul Liverpool – Bournemouth se joacă pe 15 august 2025, de la ora 22.00, dând startul unui weekend plin de fotbal pe VOYO. Cea mai puternică ligă din lume, Premier League, se vede pe platforma celor de la PRO TV pentru următoarele trei sezoane.

Campionatul Angliei, care pot fi văzut doar online și contra-cost, de cei care au abonament, debutează la aproximativ 24 de ore după ce meciul Drita – FCSB a fost mutat de pe VOYO pe PRO Arena, din cauza unor probleme pe care le-a avut platforma celor de la PRO TV.

„În primele minute ale meciului Drita – FCSB, platforma VOYO a fost supusă unui atac cibernetic. Abonații au întâmpinat dificultăți la conectare, așa că am redirecționat imediat transmisiunea pe voyolive.protv.ro și la PRO ARENA, timp în care echipa noastră a lucrat în permanență pentru a remedia situația, iar, ulterior, platforma a funcționat în parametri normali.

În astfel de momente, în care trebuie să ne bucurăm împreună de fotbal și să ne susținem echipele favorite, este regretabil că am fost nevoiți să ne confruntăm cu astfel de situații neprevăzute menite să perturbe în mod direct funcționarea platformei. Vom lua toate măsurile legale împotriva celor care au inițiat această agresiune digitală. Suntem alături de suporteri și ne menținem angajamentul pentru a face VOYO cea mai bună platformă locală de streaming”, au anunțat cei de la PRO TV.

