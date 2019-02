„Mulți mi-au spus că mă văd într-o ipostază cu care nu erau obișnuiți, dar nici eu nu eram foarte obișnuită cu așa ceva. Am mai avut acțiuni de genul acesta, așa că mă descurc cât de cât ok. În plus mă bucur să iau parte și la alte activități în afara tenisului”, a spus Mihaela Buzărnescu.

Micky se pregătește pentru a fi în formă la meciul pe care echipa de Fed Cup a României îl dispută cu Cehia, la Ostrava, în zilele de 9–10 februarie. Cehia este deţinătoarea en titre a trofeului.



Chestionată dacă ia în calcul să participe mai des la astfel de acțiuni sau dacă se gândește la o astfel de activitate după ce se va retrage din tenis, Micky a replicat: „Am mai primit această întrebare de la câteva persoane, pe rețelele de socializare, zilele trecute. Întâi vreau să mă concentrez pe tenis, asta-mi place cel mai mult să fac. După ce voi termina cariera sportivă, aș mai dori să mai fac escapade de genul acesta”, a adăugat Mihaela.

