Echipa României: Simona Halep (3 WTA), Mihaela Buzărnescu (28 WTA), Irina-Camelia Begu (71 WTA), Ana Bogdan (99 WTA) și Monica Niculescu (100 WTA). Căpitan nejucător: Florin Segărceanu.

„Am avut puțină neșansă la tragerea la sorți, pentru că jucăm împotriva celei mai valoroase și mai titrate națiuni din Fed Cup în ultimul deceniu, și, în plus, Kvitova și Pliskova sunt în mare formă în acest început de an, cu două turnee câștigate și semifinală și finală la Australian Open. Apoi, din punct de vedere al clasamentelor, vorbim despre o echipă care are în componență jucătoarea nr. 2 și nr. 5 în lume, la simplu, și nr. 1 și nr. 2 mondial, la dublu. Asta spune tot despre valoarea echipei Cehiei. Poate că plecăm cu șansa a doua, cum se spune, dar suntem conștienți că în aceste întâlniri de Fed Cup se pot întâmpla multe surprize, mai ales că presiunea o să fie mai mare din partea, pentru că sunt favorite și pentru că joacă acasă. Dacă noi o să avem, la ora meciului, toate fetele bine pregătite și sănătoase, și la fel și pe Simona, despre care știm că poate să învingă la orice oră pe oricine, pe orice suprafață, este clar că avem o șansă bună”, a declarat Florin Segărceanu, citat de FRT.

„Confruntările cu echipe campioane sunt mereu palpitante și încărcate de emoții, iar Fed Cup este o competiție în care orice este posibil atunci când crezi cu adevărat în echipa ta. România are acum o echipă puternică, hotărâtă și determinată să joace cel mai bun tenis la Ostrava. Indiferent de componența echipei Cehiei, întâlnirea va fi dificilă, dar eu cred cu tărie în valoarea fetelor noastre” – Alina Cercel-Tecșor, antrenorul României.

