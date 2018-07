Selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, după ratarea calificării în finala CM 2018: ”Simt doar durerea înfrângerii”

„Nimeni nu se aştepta să ajungem în semifinale, însă după ce am reuşit acest lucru, am crezut că putem atinge finala. Cred că am fost foarte buni în prima repriză, în care puteam marca şi alte goluri. Nu pot să le cer mai mult jucătorilor mei. În meciurile cu eliminare directă, se joacă totul sau nimic. Iar atunci când ai ocazii bune împotriva unor echipe bune, trebuie să le fructifici. În această seară nu am fost prea departe, însă învăţăm din acest eşec. Am dat totul pe teren”, a declarat Southgate.

„Trebuie să subliniez performanţa Croaţiei, care a fost foarte puternică, a arătat mult caracter. Au super-jucători, foarte experimentaţi şi le doresc succes în continuare. Am nevoie de timp pentru a face o analiză a ceea ce s-a întâmplat. Pentru moment simt doar durerea înfrângerii… Ceea ce este sigur e că sunt mândru de ceea ce au realizat jucătorii mei, au depăşit un anumit număr de bariere în ultimele săptămâni. Acum vrem să atingem sferturile de finală, semifinalele pe termen lung, ne-am dovedit nouă înşine şi ţării că este posibil. Însă nu suntem încă un produs finit, nu am reuşit să câştigăm împotriva tuturor celor mai buni”, a mai spus selecţionerul englez, citat de Agerpres.

Southgate a recunoscut că meciul de sâmbătă, pentru locul 3, împotriva Belgiei, „nu este un meci pe care toate echipele vor să-l joace”, însă va încerca să-şi mobilizeze jucătorii. „Avem două zile pentru a ne pregătim şi dorim ca meciul să fie un motiv de mândrie. Va fi dificil, pentru ca toată lumea să se remobilizeze mental, va fi o provocare, însă o vom face şi ne vom asigura că suntem pregătiţi ca grup, pentru că este un grup foarte mândru de munca sa”, a adăugat el.

Selecţionata Croaţiei s-a calificat în premieră în finala Cupei Mondiale de fotbal, miercuri seara, după ce a învins formaţia Angliei cu scorul de 2-1 (0-1, 1-1), la capătul prelungirilor, pe Stadionul Lujniki din Moscova, în a doua semifinală a turneului final din Rusia.

Croaţii, deşi au jucat al treilea meci consecutiv cu prelungiri, s-au impus meritat prin golurile înscrise de Ivan Perisic (68) şi Mario Mandzukic (109), după ce englezii marcaseră primii, prin Kieran Trippier (5).