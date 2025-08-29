Cuprins:
Tot ce trebuie să știți despre cel de-al 55-lea sezon al competiției intercluburi
Campionatul 2025/26 aduce cea de-a 55-a ediție a acestei competiții europene intercluburi și a 17-a de când a fost redenumită din Cupa UEFA în UEFA Europa League. După un debut de succes, al doilea sezon sub noul format a început pe 10 iulie și se desfășoară până la finala de la Istanbul, pe 20 mai 2026.
Cum au funcționat calificările Ligii Europa 2025/26?
Treisprezece echipe s-au calificat direct în faza ligii Europa League, alte 12 echipe asigurându-și locurile prin calificări, culminând cu runda de play-off din august. Lotul de 36 de echipe a fost completat de 11 echipe învinse, transferate din runda a treia de calificare și din play-off-uri ale Ligii Campionilor.
Etapa în care echipele au intrat în calificări s-a bazat pe clasamentul coeficienților cluburilor asociate. Toate meciurile s-au jucat în două manșe.
Când au avut loc calificările Europa League 2025/26?
Prima rundă de calificare: 10 și 17 iulie 2025
A doua rundă de calificare: 24 și 31 iulie 2025
A treia rundă de calificare: 7 și 14 august 2025
Play-off-uri: 21 și 28 august 2025
Care echipe se află în faza de campionat a Europa League 2025/26?
Austria: Salzburg, Sturm Graz
Belgia: Genk
Bulgaria: Ludogorets
Croația: GNK Dinamo
Cehia: Viktoria Plzeň*
Danemarca: Midtjylland
Anglia: Aston Villa, Nottingham Forest
Franța: Lille, Lyon, Nice*
Germania: Freiburg, Stuttgart
Grecia: Panathinaikos, PAOK
Ungaria: Ferencváros*
Israel: Maccabi Tel-Aviv
Italia: Bologna, Roma
Olanda: Feyenoord, Go Ahead Eagles, Utrecht Norvegia: Brann Portugalia: Braga, Porto România: FCSB Scoția: Celtic, Rangers*
Serbia: Crvena Zvezda*
Spania: Celta, Real Betis
Suedia: Malmö
Elveția: Basel, Young Boys Turcia: Fenerbahçe
*Transferați din turul trei de calificare al Ligii Campionilor sau play-off-uri
Cealaltă reprezentantă a României în play-off-ul Conference League, CFR Cluj, a obținut victoria de onoare în fața suedezilor de la Hacken, 1-0, insuficient, însă, pentru o calificare.
