Tot ce trebuie să știți despre cel de-al 55-lea sezon al competiției intercluburi

Campionatul 2025/26 aduce cea de-a 55-a ediție a acestei competiții europene intercluburi și a 17-a de când a fost redenumită din Cupa UEFA în UEFA Europa League. După un debut de succes, al doilea sezon sub noul format a început pe 10 iulie și se desfășoară până la finala de la Istanbul, pe 20 mai 2026.

Cum au funcționat calificările Ligii Europa 2025/26?

Treisprezece echipe s-au calificat direct în faza ligii Europa League, alte 12 echipe asigurându-și locurile prin calificări, culminând cu runda de play-off din august. Lotul de 36 de echipe a fost completat de 11 echipe învinse, transferate din runda a treia de calificare și din play-off-uri ale Ligii Campionilor.

Etapa în care echipele au intrat în calificări s-a bazat pe clasamentul coeficienților cluburilor asociate. Toate meciurile s-au jucat în două manșe.

Când au avut loc calificările Europa League 2025/26?

Prima rundă de calificare: 10 și 17 iulie 2025

A doua rundă de calificare: 24 și 31 iulie 2025

A treia rundă de calificare: 7 și 14 august 2025

Play-off-uri: 21 și 28 august 2025

Care echipe se află în faza de campionat a Europa League 2025/26?

Austria: Salzburg, Sturm Graz

Belgia: Genk

Bulgaria: Ludogorets

Croația: GNK Dinamo

Cehia: Viktoria Plzeň*

Danemarca: Midtjylland

Anglia: Aston Villa, Nottingham Forest

Franța: Lille, Lyon, Nice*

Germania: Freiburg, Stuttgart

Grecia: Panathinaikos, PAOK

Ungaria: Ferencváros*

Israel: Maccabi Tel-Aviv

Italia: ﻿Bologna, Roma

Olanda: Feyenoord, Go Ahead Eagles, Utrecht Norvegia: Brann Portugalia: Braga, Porto România: FCSB Scoția: Celtic, Rangers*

Serbia: Crvena Zvezda*

Spania: Celta, Real Betis

Suedia: Malmö

Elveția: Basel, Young Boys Turcia: Fenerbahçe

*Transferați din turul trei de calificare al Ligii Campionilor sau play-off-uri

Cealaltă reprezentantă a României în play-off-ul Conference League, CFR Cluj, a obținut victoria de onoare în fața suedezilor de la Hacken, 1-0, insuficient, însă, pentru o calificare.

