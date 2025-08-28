Golurile partidei de pe Arena Națională au fost marcate de Darius Olaru (’45+1 – penalty și ’59) și Adrian Șut (’52).

Scoțienii au jucat însă cu un om mai puțin pe teren în repriza secundă, după ce Jensen a fost eliminat în ultimul minut al primei părți, în urma celui de-al doilea cartonaș galben, pentru henț comis în careul de 16 metri. A fost chiar faza penalty-ului din care FCSB a deschis scorul, iar arbitrul a apelat la tehnologia VAR.

Statistica a fost de partea FCSB, care a tras de 11 ori spre poartă, față de 7 șuturi ale scoțienilor. De asemenea, raportul șuturilor pe poartă a fost 5-3 pentru FCSB, iar la capitolul cornere echipa patronată de Gigi Becali s-a impus cu 4-3.

Cu scorul general de 5-2, FCSB s-a calificat în grupa unică din Liga Europa.

Echipele de start

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic- Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

Aberdeen (4-3-3): Mitov – Devlin, Milne, Knoester, Jensen – Palaversa, Aouchiche, Shinnie – Keskinen, Sokler, Polvara. Antrenor: Jimmy Thelin