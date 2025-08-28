Partida de la Craiova a avut un start incendiar. Oaspeții au deschis scorul în minutul 7 prin Selke, pentru ca, pe contraatac, Cicâldău (9) să restabilească egalitatea. Gazdele au forțat și Bairam (27), servit perfect de Bancu, a făcut 2-1.

După pauză, jocul a fost încrâncenat. Cartonașele galbene și faulturile au „curs”, iar Operi (81) de la oaspeți a fost eliminat de pe teren. În superioritate numerică, Universitatea a tranșat definitiv soarta meciului în minutul 82, prin nou intratul Nsimba.

S-a terminat 3-1și Universitatea Craiova merge mai departe în Conference League.

În prezența a 27.884 de spectatori au evoluat echipele:

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles (90+2 Crețu), Băluță (90+4 Houri), Cicâldău (77 Mekvabishvili), Bancu – Al Hamlawi, Baiaram (77 Nsimba). Antrenor: Mirel Rădoi

Istanbul Bașakșehir: Babacan – Ebosele, Ba, Opoku, Operi – Omur Ergun (64 Fayzullaev), B. Ozdemir (64 Guneș), Miguel Crespo (46 Kemen) – Shomurodov, Selke (73 Da Costa), Brnic (81 Sari). Antrenor: Cagdaș Atan



În partida tur, Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1, grație golurilor marcate de Alexandru Cicâldău și Carlos Mora.

În urma acestor rezultate, Universitatea Craiova accede în premieră în grupa unică din Conference League.

Formația din Craiova participă în Conference League după ce în sezonul precedent din Superligă a terminat pe locul al treilea.

Echipa pregătită de Mirel Rădoi a debutat în campania de calificare din turul doi preliminar, unde a eliminat FK Sarajevo, cu scorul general 5-2 (1-2 tur și 4-0 retur).

În turul trei preliminar, Universitatea Craiova a trecut de Spartak Trnava, cu scorul general 6-4 (3-0, în tur și 3-4, în retur).

Într-un alt meci din play-off-ul Conference League disputat joi, CFR Cluj – Hacken (Suedia) 1-0, gol Păun (47), și formația română părăsește competiția, după 2-7 în partida tur.

