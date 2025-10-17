Steaua București, recunoscută oficial

Trofeul din 1986, aflat în prezent în muzeul din Ghencea, este atribuit Stelei București.

Pe site-ul UEFA, FCSB nu mai figurează ca deținătoare a Cupei Campionilor Europeni, fiind acum menționată sub denumirea „Fotbal Club FCSB”.

De asemenea, Steaua București este recunoscută și pentru participarea la finala din 1989, pierdută în fața echipei AC Milan cu scorul de 0-4. Totuși, UEFA nu a adăugat încă o emblemă pentru clubul din Ghencea.

Marca Steaua rămâne sub controlul MApN

În paralel, Gigi Becali, patronul FCSB, și-a exprimat dorința de a cumpăra marca Steaua. Cu toate acestea, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a refuzat să scoată marca la licitație.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat pentru Profit.ro că Steaua trebuie să aibă un investitor privat pentru a putea promova în Liga 1.

„Știm ce înseamnă Steaua, este un mare simbol pentru toată națiunea, nu doar pentru armată. Avem un control de la minister la clubul Steaua. Am pus un nou conducător acolo. Vrem ca Steaua să facă performanță și să intre în Liga 1. Însă suntem deschiși la un parteneriat. Avem infrastructură sportivă mare. Vorbesc și de stadion. Nu se pune problema să renunțăm la marcă. Pentru noi e importantă performanța și văd un parteneriat prin care aceasta să fie atinsă”, a spus oficialul Guvernului României.

Conform UEFA, modificările aduse pe site-ul oficial clarifică situația istorică a trofeului din 1986, consolidând legătura acestuia cu Steaua București.

