Viorel Năstase a fugit din România comunistă după meciul Young Boys Berna – Steaua, scor 2-2, disputat în turul 1 al Cupei Cupelor, ediția 1979-1980.

De atunci, lui i s-a pierdut urma. S-a zvonit că ar fi făcut pușcărie, chiar și că ar fi murit. Marcel Răducanu, fost coleg cu Viorel Năstase la Steaua, a dezvăluit recent, pentru „Libertatea', că fostul atacant s-ar fi întors acasă.

„Am auzit că s-ar fi întors în România. Mai multe nu știu. Eu nu l-am mai văzut din 1991. Atunci antrenam o echipă de turci de la Munchen, dintr-un campionat amator. El avea vreo 38-39 de ani atunci. Și am jucat cu o echipă la care era și Năstase. Dar n-am vorbit mult.

De altfel, după ce am fugit din România, unul dintre primii români pe care i-am sunat, a fost Năstase. Dar «uitase» deja româna. Vorbea cam ca Răducioiu, care în două săptămâni nu mai vorbea decât italiana. Mă lua numai pe germană. I-am zis: «Termină-te, mă, că sunt eu, Marcel!». Mi-a dat de înțeles să nu-l mai deranjez, ceva de genul «Lasă-mă în pace!».

După ce a fugit el atunci, la Berna, în 79, n-am mai avut eu voie să ies șase luni din țară', a declarat Marcel Răducanu pentru „Libertatea'.

Viorel Năstase, fotbalistul care a bătut de unul singur Barcelona, s-ar fi întors în țară. A dat patru goluri Barcelonei

Viorel Năstase, un atacant crescut de Progresul București, a făcut senzație la Steaua în perioada 1971 – 1979, timp în care a cucerit două titluri de campion (1975-1976 și 1977-1978), două Cupe ale României (1975-1976 și 1978-1979). A strâns 177 de meciuri și 77 de goluri, în campionat.

Marile lovituri ale lui Viorel Năstase au fost în cupele europene. A marcat patru goluri, toate în poarta celor de la FC Barcelona, o performanță de care niciun fotbalist român nu poate visa să se mai apropie.

Prima dată, s-a întâmplat în sezonul 1971 – 1972, în turul 2 din Cupa Cupelor. Prima manșă s-a desfășurat pe „Camp Nou', pe 20 octombrie 1971. A bătut Steaua, cu 1-0, prin golul lui Năstase. În retur, la București, pe 3 noiembrie 1971, Steaua fost condusă de Barcelona cu 1-0. Același Năstase a marcat două goluri în 7 minute (53 și 60) și Steaua s-a calificat cu „dublă' victorie.

Năstase s-a întors cu Steaua pe „Camp Nou' în turul 1 al Cupei UEFA, ediția 1977-1978. Era 14 septembrie 1977, când Barcelona a nimicit Steaua cu 5-1, dar onoarea „roș-albaștrilor' a fost salvată de același Viorel Năstase. Aceste patru goluri în poarta Barcelonei au fost singurele reușite ale atacantului în cupele europene!

Viorel Năstase a fugit în 1979, iar apoi a mai jucat la TSV Munchen 1860, în sezonul 1980-1981, timp în care a jucat în 25 de meciuri și a marcat 15 goluri.

S-a mutat în Italia, la Catanzaro, unde a jucat în perioada 1981-1984, timp în care a strâns 31 de meciuri și 3 goluri, în campionat. În Cupa Italiei a avut 2 goluri. El a fost coleg la Catanzaro cu Maurizio Trombetta, fostul antrenor de la CFR Cluj, și cu Claudio Ranieri, fostul tehnician de la Valencia, Leicester etc.

În 1984 a mai jucat trei meciuri pentru Salzburg, după care și-a încheiat cariera. Avea doar 31 de ani.

Despre Viorel Năstase s-a auzit că ar fi avut probleme cu legea, fiindcă încă de pe vremea când juca la Steaua a fost prins cotrobăind prin buzunarele colegilor. În Germania, el ar fi vândut droguri!

În 2012, niște jurnaliști italieni l-au găsit pe aventurierul Viorel Năstase la Buenos Aires, antrenând o grupă de copii.

„În Italia am simțit gustul libertății. Dorința mea de a savura viața m-a dus la exces și-am devenit sclavul alcoolului. Am fost naiv, dar nu mai contează. Am uitat acea perioadă și mi-am regăsit demnitatea. Acum trăiesc liniștit și antrenez niște băieți care sper să devină campioni într-o zi', spunea românul Năstase, în 2012. Aceasta este ultima declarație oferită de Năstase. Din 2012, nu se mai știe nimic de el.

Ultimul fost coleg care l-a văzut a fost Florin Marin: „M-am întâlnit cu el prin 1998, când eram la FC Naţional. Am fost la un turneu de pregătire în Italia şi a venit la un meci. Mi-a spus că lucra pentru firma de impresariat a lui Hrubesch. Mai purtasem discuţii cu el la telefon, dar de atunci nu am mai auzit nimic de el'.

