Reporterii Libertatea prezenți la fața locului vă invită să reflectați asupra câtorva aspecte mai puțin vizibile, dar nu mai puțin importante din tabloul tragediei.

1. Lipsa de reacție a comunității

Gheorghe Dincă era cunoscut în Caracal drept un om violent, violent din tată-n fiu. “Dacă prindeau o femeie ai lui Popicu, nu o mai scoteau de acolo decât cu mascații”, spune un vecin, care îl cunoștea pe suspect de copil și are în telefon zeci de apeluri primite de la el.

Deși toți locuitorii din strada Craiovei auzeau și știau că își bate nevasta, care în ultimă instanță l-a părăsit, Gheorghe Dincă n-a fost reclamat o singură dată la Poliție. Și nu locuiește izolat, într-un câmp de la periferie, are vecini cu gardul lipit de gardul casei sale, de jur- împrejur.

Și putem presupune că nu o dată s-au auzit țipete de ajutor de dincolo de poarta de fier de la nr. 169, pe strada Craiovei.

Gheorghe Dincă, în momentul în care a fost reținut de polițiști

Pentru vecinii lui, Gheorghe Dincă era un om “de treabă”, pentru că îi ajuta “la lucrări”, ca fost tinichigiu auto.

2. Propria lui familie l-a îngăduit mai întâi și mai întâi pe Gheorghe Dincă și, cumva, nu l-a pus în fața urmărilor faptelor sale

Doi martori, o vecină de 72 de ani, care a vorbit cu soția lui Dincă, și o femeie de 40 de ani, colegă de liceu cu fiica lui Dincă, spun că suspectul și-ar fi violat fata, când aceasta era minoră, și ar fi încercat să o violeze și pe o noră a lui. Nici soția, nici fiica lui Dincă nu au depus plângere la Poliție, pentru că “n-au vrut să-l bage la pușcărie”.

E delicată tema, nu victimele sunt de vină, e foarte greu, mai ales ca femeie, să povestești un abuz, dar iată că tăcerea se întoarce împotriva altor victime.

Mai apoi, familia l-a părăsit pe Dincă.

3. Vecini cu auz și văz selectiv

Casa lui Gheorghe Dincă se află lângă un drum județean intens circulat, curioșii pot trage cu ochiul în curte sau înăuntru, prin geamul spart de la parter, care dă direct în stradă.

Intervenția Poliției a fost repede reperată de o vecină, în vârstă de 35 de ani, care locuiește peste drum, la două case distanță de casa suspectului.

Vecinii lui Gheorghe Dincă au depus flori și au aprins lumânări în memoria victimelor

Femeia a remarcat în toiul nopții de joi spre vineri, pe la ora trei, două mașini parcate în fața casei suspectului. Și a apelat 112. Operatoarea i-a spus că sunt mașinile Poliției. În schimb, nimeni nu a auzit, în toiul zilei, strigătele Alexandrei, nimeni nu a remarcat că suspectul ar fi adus în curte o fată cu mașina.

Vecinii știau că Dincă aduce femei acasă. Știau când intră și când iese din locuință. Soția patronului spălătoriei auto aflate vizavi de casa lui Dincă spune că uneori nu-l vedea ieșind din casă cu zilele și se întreba dacă mai trăiește.

4. Pirații de pe «taxiuri», mână în mână cu Poliția

Pirații sunt șoferii din Caracal care stau pe marginea drumului, pe strada Craiovei sau la alte ieșiri, și așteaptă clienți pe care să-i transporte contra cost, la ocazie. Dincă nu era singurul care se ocupa cu acest gen de taximetrie. Dimpotrivă, erau mai mulți pirați, iar Poliția, spun localnicii, știa de ei, dar nu-i băga în seamă.

Pirateria ia-mă, nene este larg răspândită, de altfel, în zonele unde firmele de transport au curse prea puține sau deloc, din considerente legate de profit și de neimplicarea statului.

Statul român găsește instrumente pentru a combate servicii alternative de transport precum Uber, dar rămâne neputincios, pe plan local, în fața coloanelor de pirați.

5. Copiii noștri, aceste victime de nota 10

Când un copil dispare de acasă și ajunge victima agresorilor sexuali, înseamnă că a apărut o breșă în plasa de protecție pe care ar trebui să o reprezinte familia de bază. Fie un moment de neatenție, fie lungi ani de neglijare.

Luiza Melencu (stânga) și Alexandra Măceșanu (dreapta), victimele lui Gheorghe Dincă

Părinții sunt primii datori să apere copilul. În ceea ce privește familia Alexandrei, cel mai vocal este unchiul, Alexandru Cumpănașu, care s-a transformat într-o portavoce a tatălui fetei.

Părinții Alexandrei au păstrat distanța față de scena publică. L-au delegat pe unchi să reclame și să declame.

În cazul Luizei Mihaela, tatăl lipsește din peisaj, mama Luizei a refuzat să dea detalii despre locul unde se află, precizând că nu sunt despărțiți, “suntem căsătoriți de 20 de ani”.

Luiza stătea cu bunicii materni, pentru că mama plecase la cules de fructe în Anglia. Când? Doamna Melencu a dat două date diferite, în două declarații pentru Libertatea: întâi a spus că plecase de anul trecut, apoi a spus că plecase cu o lună înainte să dispară fata.

Monica Melencu a venit să aprindă de mai multe ori lumânări la casa suspectului și să discute cu presa. Întrebată ce fel de copil era fiica ei, mama a spus: “Era Miss Boboc, îi plăcea manichiura și era șefa clasei. Dar vorbiți mai bine cu dirigintele!”.

Un răspuns asemănător a dat și bunicul Luizei: “Era o fată punctuală. Întrebați dirigintele, poate o să credeți că noi o lăudăm”.

Când profesorii ajung să cunoască, atât cât poate un profesor, un copil mai bine decât îl cunoaște familia lui, înseamnă că avem o problemă ca societate, nu doar ca stat.

Profesorii celor două fete le-au lăudat, într-adevăr, pe copile, dar, în lipsa mărturiilor părintești, am ajuns să știm despre victime doar că aveau note bune la școală.

6. Poliția te protejează doar post- mortem

O fată de 15 ani, orfană, de etnie romă, din Coșoveni, comuna de unde e Luiza Mihaela, este hărțuită de fostul prieten. Fata locuiește la rude. Într-o noapte, fostul prieten a spart ușa cu un par și a intrat în casă. Apelul la 112 a adus poliția în curte.

“Dar polițiștii mi-au dat mie amendă, că am sunat degeaba. El plecase, după ce spărsese prin casă și îmi dăduse una în frunte. Am și certificat medico-legal”, spune unchiul fetei, Alexandru C.

Unchiul a reclamat abuzul polițiștilor, dar, după două luni, plângerea lui s-a întors, pentru a fi soluționată, tot la polițiștii din comună. Iar nepoata lui, elevă la un liceu pedagogic, se teme în continuare pentru viața ei și nu iese din casă fără însoțitor.

7. Scafandrii și musca pe căciulă

La Caracal se desfășoară nu o anchetă, ci o demonstrație de forță a instituțiilor care ar fi trebuit să prevină sau să intervină în cazul Alexandrei.

A fost suficientă declarația unui martor în vârstă, care ar fi văzut duba suspectului pe lângă lacul din apropierea orașului, pentru ca echipaje de pompieri scafandri din trei județe să fie aliniate printre trestii.

Scafandrii au căutat probe într-un lac din apropiere de casa suspectului

Lacul este într-o vale, mărginită de un dig înalt, de pământ, doar dacă te afli pe dig, poți vedea ce se întâmplă pe mal. Și cine umblă noaptea pe diguri? Cea mai apropiată casă se află la câteva sute de metri distanță.

După ce au fost aduse echipajele de scafandri, martorul a început să-și schimbe declarația. Și să indice alte puncte de acces din jurul lacului, unde ar fi văzut duba suspectului.

Scafandrii rămași pe mal erau sunați de colegii care-i vedeau la televizor și avertizați: “Să nu mai stăm cu mâna în buzunar și să fumăm, că ne filmează toți și nu dă bine”.

Peste 200 de jandarmi, polițiști, pompieri au fost mobilizați pentru anchetă. Într-o zi obișnuită, spun oamenii veniți în pelerinaj la Caracal, e greu să găsești un polițist la post, în secțiile de poliție din comunele învecinate. Să dai de polițistul satului la secție e o chestie de noroc.

8. Criminalul din mulțime

Printre sutele de oameni adunați în fața casei suspectului s-a numărat și A. D., condamnat pentru lovituri cauzatoare de moarte la trei ani și jumătate de închisoare. Din care a executat trei luni, fiind eliberat condiționat.

“Am ratat majoratul fiului, că am fost închis. Nici o problemă, am făcut petrecerea după”, spune bărbatul în tricou roșu și pantaloni scurți. Vorbește tare, să-l audă jandarmul care păzește mulțimea.

“Am omorât un om”

“De ce?”

“Pentru că și-a căutat-o. Nu eu am fost de vină, asfaltul a fost. De asta mi-au schimbat încadrarea de la omor calificat la lovituri cauzatoare de moarte. La mine au intrat fără mandat, m-au luat din casă. Data viitoare, îi tai mâna polițistului care intră la mine fără mandat, o să fie a noua minune din Caracal. Că asta, cu moșul ăsta, e a opta”.

9. Cordon de jandarmi cu fața la protest

Pentru a proteja suspectul de mulțimea strânsă în fața casei lui, peste 20 de jandarmi au fost dispuși în cordon, pe marginea trotuarului. Când vrea, statul român te poate apăra, chiar comițând exces de zel.

Pentru că jandarmii lucrau în ture și tura s-a schimbat de câteva ori. Mulțimea era pașnică, oamenii își aduseseră apă, suc, să reziste arșiței, unii spărgeau semințe, alții își plimbau copiii în cărucior sau în brațe.

Oamenii au rămas pe poziții și când s-a lăsat noaptea și au ieșit țânțarii la vânătoare. Cinci dube ale Jandarmeriei și mai multe mașini de poliție flancau adunarea.

Scena semăna cu una de miting în Piața Victoriei.

Câțiva puști s-au cocoțat pe un gard și au văzut când suspectul e urcat în dubă. Lumea a început să huiduie și să strige: “Le-a făcut oase, îl facem și noi oase!”.

După ce duba cu suspectul a plecat spre Craiova, furia mulțimii s-a mutat înspre forțele de ordine. A lipsit o scânteie să se aprindă o bătaie de stradă cu jandarmii.

Apoi mulțimea a fost evacuată cu forța de oamenii în uniformă. Scor final: Alexandra – suspect – zero la 20, cel puțin. Zero forțe de ordine au protejat-o pe fată, zeci de jandarmi s-au asigurat ca lui Gheorghe Dincă să nu i se clintească un fir de păr din cap.

10. Nuntă în cartier

La câteva sute de metri de casa suspectului se află un local care i-ar aparține, spun localnicii, lui Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD.

Fiind sâmbătă, localul găzduia o petrecere de nuntă. Și, din când în când, prin fața casei lui Gheorghe Dincă, printre jandarmi, polițiști și mulțimea de veghe, trecea încoace și încolo, transportând nuntași, o limuzină decapotabilă, albă, gătită cu funde roșii și roz. O imagine din viața României de azi.

