Guvernul încearcă să salveze combinatul

„Am trimis cinci memorii în două luni către guvern. S-a realizat comitetul interministerial, care s-a întrunit la prima ședință. Așteptăm să fim chemați la discuții. În prezent toți cei 3.300 de angajați rămași sunt în șomaj generalizat”, a declarat Remus Borza, președintele Euro Insol, administratorul concordatar.

Vicepremierul Marian Neacșu a organizat prima întâlnire a comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați. Comitetul a analizat situația economico-financiară și juridică a companiei.

Liberty Galați, deținută de grupul Liberty al investitorului Sanjeev Gupta, a intrat în concordat preventiv în martie pentru stabilizarea afacerii.

Planurile de reluare a activității

„În prima săptămână din octombrie vrem să pornim laminarea, 17.000 de tone de tablă laminată la cald zincăm și vopsim pentru Bilka și Mairon”, a mai explicat Borza.

Pentru această operațiune sunt necesari 450 de angajați iar combinatul are nevoie de finanțare substanțială pentru a funcționa.

„Așteptăm data de 30 septembrie ca actualul acționar să vină cu banii și garanții suplimentare. Pentru a funcționa șantierul are nevoie de 120 mil. euro pe lună, banii trebuie să acopere minim trei luni”, a declarat Borza.

În cazul în care acționarul nu asigură finanțarea necesară, mai multe companii românești din industrii conexe și-au arătat interesul pentru preluarea combinatului.

