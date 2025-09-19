Societățile vizate sunt în procedură de concordat preventiv

Sunt vizate companiile Liberty Galați S.A. și subsidiara Liberty Tubular Products Galați S.A., fabrica de țevi sudate de pe platforma siderurgică, la care combinatul este acționar majoritar.

Cele două societăți sunt în concordat preventiv, cu scopul de a restructura activitatea, pentru evitarea insolvenței. Exim Banca Românească și ANAF sunt cei mai mari creditori ai Liberty Galați, cu creanțe de 707,6 milioane lei, respectiv 587,1 milioane lei, dintr-un total de aproape 4,7 miliarde lei.

Dat fiind contextul economic pe care combinatul îl traversează, pentru a nu fi în situația în care o companie strategică declară falimentul, premierul Ilie Bolojan a hotărât înființarea Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați – S.A. și la S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A.

Din comitet fac parte vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, miniștrii Alexandru Nazare (Finanțe), Radu Marinescu (Justiție) și Radu Miruță (Economie), secretarul general al Guvernului, Ștefan Oprea, și șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.

Ce atribuții are comitetul

Comitetul va analiza situația economică și juridică a celor două companii Liberty. Potrivit deciziei publicate în monitorul oficial, el va avea următoarele atribuții:

  • „analiza situației economico-financiare și juridice a S.C. Liberty Galați – S.A. și a S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A. prin prisma obligațiilor financiare existente și a procedurilor judiciare în derulare sau care vor fi inițiate după constituirea prezentului comitet;
  • analiza expunerii Exim Banca Românească – S.A. asupra celor două societăți și a creanțelor pe care aceasta, Agenția Națională de Administrare Fiscală și societăți și companii cu capital majoritar de stat le au asupra S.C. Liberty Galați – S.A. și a S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A.;
  • analiza efectelor și stabilirea măsurilor pentru reducerea impactului social în situația restrângerii sau închiderii activității S.C. Liberty Galați – S.A. și a S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A.;
  • analiza și formularea propunerilor de modificări legislative pentru prezervarea și protejarea interesului statului la cele două societăți;
  • analiza și stabilirea măsurilor necesare pentru continuarea activității de producție de către cele două societăți;
  • analiza intențiilor unor potențiali investitori pentru preluarea/susținerea activității de producție a celor două societăți”.

Cel mai mare producător de oțel integrat din România

Liberty Galați este cel mai mare producător de oțel integrat din România, cu o capacitate de producție de aproximativ 3 milioane de tone de oțel pe an, pentru clienți din domeniul construcțiilor, naval, petrolier și gaze, precum și cel al producției de energie regenerabilă.

Înființat în 1961, combinatul din Galați a fost preluat în 2019 de grupul britanic Liberty House, parte a GFC Alliance, controlat de miliardarul de origine indiană Sanjeev Gupta, potrivit Europa Liberă.

În decembrie 2023, Liberty Galați a primit de la Exim Banca Românească (controlată de stat, prin Ministerul Finanțelor) un împrumut de 142 de milioane de euro. Fondurile erau destinate repornirii Furnalului 5, singurul rămas funcțional în combinat, și relansării activității.

Combinatul ar fi trebuit să producă 172.000 de tone de oțel/lună, nivel considerat suficient cât societatea să își acopere costurile, fără a putea însă face și plata datoriilor restante. Combinatul de la Galați nu a reușit să atingă însă nivelul minim stabilit. Banii împrumutați de la banca statului român au ajutat compania să țină Furnalul 5 operațional doar în prima jumătate a lui 2024.

Conform datelor din Planul de restructurare a activității Liberty Galați, combinatul a avut în martie 2024 un vârf de producție de 136.000 de tone de oțel lichid, potrivit sursei citate.

Pe 11 decembrie 2024, statul român, prin Exim Banca Românească, acorda Liberty Tubular Products Galați S.A., care se află tot pe platforma combinatului, un credit, în valoare totală de până la 150 de milioane de euro.

Activitatea industrială trebuia reluată din ianuarie 2025, doar că abia în iunie a început faza de încărcare a furnalului, care a funcționat câteva zile.

Combinatul Siderurgic „Liberty” Galați a fost nevoit să scoată la vânzare Clubul Sidex, din centrul orașului, pentru a face față cheltuielilor curente, inclusiv plata salariilor.

