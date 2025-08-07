Google DeepMind lansează o nouă versiune a AI-ului său de simulare de lumi virtuale, numit Genie 3, care e capabil să genereze medii 3D interactive în timp real. Această versiune promite interacțiuni mai lungi și o memorie îmbunătățită a elementelor din mediul generat. Genie 3 poate menține spațiile în memorie vizuală pentru aproximativ un minut, asigurând consistența elementelor precum picturi pe pereți sau fragmente scrise pe tablă.

Un camion care transporta 12.000 de telefoane Galaxy a fost furat. Încărcătura includea modele noi precum Galaxy Z Fold 7 și Z Flip 7, dar și device-uri mai vechi. Se pare că furtul a avut loc după ce încărcătura a fost mutată într-un depozit în urma sosirii ei la aeroport. Valoarea totală a telefoanelor furate este estimată la aproximativ 9,6 milioane de dolari și nu este clar încă dacă vreunul dintre produsele Samsung a fost recuperat.

O echipă de cercetători a dezvoltat un device purtabil la încheietură care permite utilizatorilor să interacționeze cu PC-urile folosind gesturi ale mâinii, inclusiv pentru tastare. Prototipul, aflat în dezvoltare de aproape un deceniu, poate traduce semnalele electrice generate de mușchi în comenzi pentru calculator, fără a necesita calibrare personalizată sau proceduri invazive. Acest avans tehnologic va ajuta foarte mult persoanele care suferă de dizabilități.

NASA a anunțat planuri accelerate pentru construirea unui reactor nuclear pe Lună. Această inițiativă vine în contextul unor reduceri bugetare masive pentru agenție. „Este vorba despre câștigarea unei noi curse spațiale”, a declarat un oficial NASA, sub protecția anonimatului. Directiva ordonă agenției spațiale americane să solicite propuneri din industrie pentru a construi un reactor nuclear de 100 kilowați, care să fie lansat până în 2030.

Apple se pregătește să lanseze noua serie iPhone 17 în septembrie, iar evenimentul de lansare ar urma să aibă loc, mai exact, pe data de 9. Informația privind data exactă a evenimentului Apple provine din mai multe surse de încredere, iar precomenzile pentru noile modele vor începe pe 12 septembrie. Disponibilitatea în magazine va fi din 19 septembrie, iar Apple va lansa patru modele diferite în acest an.

