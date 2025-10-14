Echipajele medicale sosite la fața locului au acordat primul ajutor și au preluat trei pasageri din microbuz și pe șoferul acestuia.

Victimele, cu vârste între 53 și 64 de ani, au fost duse la Unitatea de Primiri Urgențe Giurgiu pentru investigații și tratament suplimentar.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea zonei și pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, în timp ce polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea cauzelor accidentului.

La locul incidentului au intervenit pompierii Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, patru ambulanțe SAJ, precum și echipaje de poliție.

