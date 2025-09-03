Accident rutier cu un autocar și un autoturism

Un accident grav a avut loc pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni, implicând un autocar și un autoturism. Din primele informații oferite de ISU, 15 persoane ar fi fost implicate, dintre care patru ar fi încarcerate.

Autoritățile au mobilizat rapid forțe semnificative pentru a gestiona situația. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, una de descarcerare, o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, trei ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Planul Roșu de intervenție, activat la Botoșani

Dată fiind amploarea incidentului, ISU Botoșani a raportat că au fost trimise suplimentar patru ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță. În plus, a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivel județean.

Situația este în dinamică, iar echipele de intervenție continuă să lucreze la fața locului pentru a acorda asistență victimelor și a gestiona consecințele accidentului.

Știre în curs de actualizare