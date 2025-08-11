Surse Libertatea au explicat că scandalul are în spate refuzul de despăgubire a socrilor mici, după despărțirea cuplului de copii. Un conflict similar dintre două familii de români s-a finalizat în Germania cu o crimă. 

Pieton rănit în accidentul provocat

Un șofer de 22 de ani și un pieton de 49 de ani au fost răniți sâmbătă, 9 august 2025, în ceea ce părea a fi un accident între un Audi și un Porsche, produs pe podul Mihai Viteazu, din Timișoara

În urma accidentului, balustrada podului istoric a fost distrusă, iar una dintre mașini a fost aproape de a cădea în Bega. 

„Un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, iar pe Podul Episcopal ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului au rezultat două victime, respectiv conducătorul auto de 22 de ani și un pieton în vârstă de 49 de ani. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ”, a anunțat Poliția Timiș, imediat după incident. 

Recomandări
Accidentul, o reglare de conturi între clanuri

Imediat după accident, la fața locului au ajuns mai mulți membri ai celor două familii implicate în accident, iar polițiștii au tras rapid concluzia că accidentul a fost provocat, într-una dintre mașini fiind găsite mai multe „obiecte contondente”.

a021aaf0-9814-43f1-ac85-f73491a480ca.jpeg
Obiectele contondente găsite în mașina atacatorului. Foto: Poliția Timiș

„Din cercetările efectuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, a reieșit că șoferul în vârstă de 22 de ani, care se deplasa dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, pe podul Mihai Viteazul, ar fi acroșat cu intenție autoturismul condus de către bărbatul de 35 de ani”, a anunțat Poliția. 

Șoferul care a provocat accidentul a fost reținut pentru 24 de ore pentru vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice, loviri sau alte violențe. Judecătorul a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a șoferului de 22 de ani. Decizia de arestare poate fi contestată. 

Recomandări
O răfuială între două familii încuscrite

Surse din rândul comunității au declarat pentru Libertatea că liderii familiilor implicate în conflict sunt cunoscuți drept „Ferdy” și „Țicu”, iar familiile au fost încuscrite, locuiesc în Germania și au venit în vacanță în România.

„Fata lui Ferdy a fost căsătorită cu fiul lui Țicu. S-au despărțit și de acolo a plecat tot. Ferdy i-a cerut lui Țicu bani pentru că a fost noră la el”, a explicat sursa Libertatea. 

Aceeași sursă a arătat că, potrivit tradiției, părinții fetei au fost despăgubiți la nuntă, dar pentru că s-au despărțit, iar fata a rămas după căsătorie și cu un copil, socrii mici au cerut o altă despăgubire. „Țicu a refuzat despăgubirea. Au ajuns la stabor (n.r. – tribunalul comunității rome), dar nu s-au înțeles”, a declarat o sursă din comunitate pentru Libertatea.

Practic, susține sursa consultată de Libertatea, un membru al familiei tinerei divorțate a intrat intenționat cu mașina într-un membru al familiei fostului soț. 

Răfuiala între români care a șocat Germania

O dispută similară, pornită de la o despărțire în care au fost refuzate daunele bănești, s-a finalizat în martie 2025 cu o crimă, la o nuntă de români din Germania. În acel caz, autorul crimei, Isac Căldăraș (27 de ani), prezent pe Facebook sub numele de „Isaac San Giorgios”, a fost căsătorit cu fiica lui Petrișor Unicat, așa cum se prezenta pe Facebook bărbatul ucis. 

Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Recomandări
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Tânăra și-ar fi înșelat soțul, iar pentru rușinea îndurată Isac Căldăraș i-ar fi cerut socoteală socrului și intervenția staborului (instanță de judecată neoficială a comunității de romi). Socrul ar fi refuzat intervenția staborului pentru că risca să fie pus la plată, iar Căldăraș a decis să se răzbune. Astfel, Isac Căldăraș a mers la nunta din Germania unde l-a împușcat pe fostul său socru, care a murit la spital. 

Radu Zandomeni, avocat: „E o garanție că relația va dăinui”

Radu Zandomeni, unul dintre avocații timișoreni care a reprezentat în mai multe dosare membri ai comunității rome, a explicat pentru Libertatea că tradiția în cadrul etniei prevede ca la nuntă, părinții băiatului să îi plătească familiei fetei o sumă de bani. 

„De obicei, când se mărită o fată, familia ei primește o sumă de bani. E o garanție că relația va dăinui în timp. Uneori se poate întâmpla ca familia băiatului să nu aibă suficienți bani la momentul cu pricina și rămâne ca datoria să fie acoperită în timp. Dacă nu se întâmplă asta se mai ajunge la scandaluri. Dacă s-au despărțit, poate exista o despăgubire. Familia fetei poate să spună: «Ai ținut-o doi ani, ți-a muncit, a făcut… Pleacă cu mâna goală?». Cam asta ar fi interpretarea. De obicei, tranzacțiile se fac la lumina zilei, cu știința staborului. Pentru comunitate e o chestiune foarte serioasă”, a declarat avocatul Radu Zandomeni, pentru Libertatea. 

Podul distrus, reparat cu aviz de la Monumente

Pentru că este un monument istoric, podul distrus în accidentul din centrul Timișoarei are nevoie, pentru reparații, de aviz de la Direcția de Cultură. Viceprimarul Ruben Lațcău a declarat că podul va fi reparat pe cheltuiala municipalității, urmând ca banii să fie recuperați de la autorul accidentului. 

„Îngrijorarea cea mai mare a noastră nu este cu costurile pe care le-am avea să reparăm podul, ci de aceste comportamente antisocial și modul în care sunt tratate de autoritățile statului. A fost îngrijorător faptul că la un astfel de eveniment, care se putea solda cu victime, dacă ar fi avut loc într-o zi aglomerată când podul era plin, a intervenit aproape în exclusivitate Poliția Locală. Fără prezența Poliției Locale nu știu cum ar fi evoluat lucrurile”, a declarat Ruben Lațcău, care s-a declarat îngrijorat de faptul că de anul viitor la Poliția Locală se vor face disponibilizări, iar ordinea publică le va reveni forțelor MAI. 

„În oraș nemulțumirea față de prezența forțelor de ordine este în creștere. Este nevoie ca instituțiile din subordinea MAI să fie mult mai prezente pe străzi, să fie mult mai active și să se asigure că la astfel de incidente acționează ferm”, a mai declarat Lațcău. 

Parteneri
O șoferiță româncă de TIR a coborât îngrozită de la volan, după ce a lovit o mașină, în intersecție. Un bebeluș de 9 luni a ajuns în stare gravă la spital
Știri România 16:24
O șoferiță româncă de TIR a coborât îngrozită de la volan, după ce a lovit o mașină, în intersecție. Un bebeluș de 9 luni a ajuns în stare gravă la spital
Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, spre București, din cauza unui incendiu de vegetație
Știri România 14:23
Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, spre București, din cauza unui incendiu de vegetație
Parteneri
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Stiri Mondene 17:01
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Oana Roman, adevărul despre relația pe care o are cu fratele vitreg. Petrus este cu 35 de ani mai mic decât sora lui
Stiri Mondene 16:55
Oana Roman, adevărul despre relația pe care o are cu fratele vitreg. Petrus este cu 35 de ani mai mic decât sora lui
Parteneri
Parteneri
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
TVMania.ro
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
ObservatorNews.ro
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Parteneri
