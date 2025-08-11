Șoferul care a provocat accidentul din Timișoara, arestat preventiv

Polițiștii au decis să-l aresteze preventiv pentru 30 de zile pe șoferul care a provocat intenționat accidentul din Timișoara.

Tânărul a lovit frontal un alt autoturism, iar mai apoi a intrat cu mașina în Podul Episcopal de pe Bega. Bărbatul a fost inițial reținut și este acuzat de multiple infracțiuni.

„Faţă de tânărul de 22 de ani, a fost dispusă măsura arestării preventive, pentru 30 de zile”, a transmis IGPR.

Detalii despre accidentul din Timișoara

Accidentul a implicat două vehicule conduse de bărbați de 22 și 35 de ani. În urma impactului, doi oameni au fost răniți: șoferul de 22 de ani și un pieton de 49 de ani. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri.

Poliția a intervenit prompt la fața locului, alături de jandarmi, pentru a gestiona situația. S-au efectuat teste de alcoolemie pentru ambii șoferi, rezultatele fiind negative.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

„Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe”, a anunțat IPJ Timiș, în urmă cu două zile.

Impactul asupra patrimoniului

Podul Mihai Viteazul, cunoscut și ca Podul Episcopal, este un monument istoric important al Timișoarei. Construit în 1913-1914, acesta a suferit pagube considerabile în urma accidentului.

Mai mulți stâlpi ai podului au fost complet distruși, necesitând reparații extensive. Acest incident aduce în prim-plan importanța protejării patrimoniului arhitectural al orașului.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a clarifica toate circumstanțele accidentului și pentru a preveni evenimente similare în viitor. Este esențial ca toți participanții la trafic să respecte regulile de circulație și să manifeste prudență, mai ales în zonele istorice ale orașului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE