Instituția a precizat că aceste achiziții fac parte din Investiția 10 – PNRR: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, având ca obiectiv livrarea a 486 de microbuze electrice.

Ministerul Educației verifică documentele aferente achizițiilor din Iași și Prahova

Derularea procedurilor este responsabilitatea exclusivă a consiliilor județene, în calitate de beneficiari, achizițiile desfășurându-se prin platforma SEAP, cu posibilitatea verificării ex ante de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).

Conform atribuțiilor stabilite prin HG nr. 731/28.06.2024, Ministerul Educației și Cercetării poate trimite Corpul de Control propriu doar la instituțiile din subordine, dar are competența de a analiza documentația procedurilor după finalizarea acestora (ex post).

În acest context, ministerul a decis să verifice cu prioritate documentele aferente achizițiilor din Iași și Prahova, iar dacă vor fi constatate nereguli, vor fi luate măsurile necesare sau se vor sesiza autoritățile competente.

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene va trimite Corpul de Control

Programul „Microbuze electrice pentru elevi” s-a desfășurat între 18 mai și 30 iunie 2023, fiind semnate 40 de contracte de finanțare cu consilii județene din întreaga țară.

Potrivit unei anchete publicate de Reporter de Iași, o firmă din Prahova – Aveuro Internațional – a obținut peste jumătate din contractele naționale de livrare, cumulând cel puțin 35 de acorduri în valoare de peste 135 milioane de euro.

Jurnaliștii susțin că prețurile au variat semnificativ între județe pentru același tip de microbuz, cu diferențe de până la 54.000 de euro pe unitate.

De exemplu, un microbuz vândut la Iași pentru 202.800 de euro fără TVA ar fi costat la Brașov 743.000 de lei (aproximativ 148.000 de euro).

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că va trimite Corpul de Control al ministerului pentru a verifica modul în care au fost realizate aceste achiziții prin PNRR.

Firma Aveuro Internațional, cea care a luat mai mult de jumătate din piață, este din Câmpina, județul Prahova.

Cine este patronul firmei Aveuro

Vlad Papuc (40 de ani), patronul Aveuro Internațional, este fiul Rodicăi Papuc (66 de ani), președinta Organizației Județene de Femei a PNL Prahova și candidat, în 2024, la funcția de senator.

A fost plasată pe locul 2 la Senat, care, în final, a fost neeligibil. Anterior, Rodica Papuc a fost consilier județean PNL la Prahova.

Presa a numit-o „om de bază al baronului Iulian Dumitrescu”.

Reacția Consiliului Județean Iași

Consiliul Județean Iași a reacționat pe pagina de Facebook, precizând că proiectul a respectat legislația privind achizițiile publice.

„Proiectul a fost derulat cu respectarea strictă a legislației naționale privind achizițiile publice și a ghidurilor de finanțare aferente, aprobate de Ministerul Educației. Procedura de licitație a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și a fost deschisă tuturor operatorilor economici interesați. Patru firme au depus oferte, acestea fiind evaluate după criteriul cel mai bun raport calitate-preț, unde componenta financiară a avut o pondere de 40%. Întregul proces a fost supus controlului ex-ante al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), în conformitate cu decizia de verificare emisă la începutul anului 2024”, se arată în mesaj.

În mesaj se transmite că în calitate de beneficiar, Consiliul Județean Iași a implementat proiectul în colaborare cu primăriile din județ.

„Ca urmare a desfășurării procedurii, s-a obținut o economie de peste 3,8 milioane de lei fără TVA, sumă pentru care Consiliul Județean Iași a solicitat Ministerului Educației aprobarea achiziției a încă trei microbuze electrice. Acestea vor fi distribuite localităților Belcești, Mironeasa și Tătăruși, în urma unei departajări realizate conform ghidului, ținând cont de amplasarea în mediul rural și de numărul de burse sociale acordate elevilor”, se mai arată în mesaj.

De asemenea, în mesajul de pe Facebook este transmis că președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, evidențiază că administrația județeană nu are voie să funcționeze pe baza impresiilor.



