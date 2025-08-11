Aveuro a luat microbuze pe care le-a carosat

Mai precis, Aveuro a luat microbuze, în mod special Ford, pe care le-a carosat. Costul total al acestora a fost de sub 100.000 de euro/mașină. Ulterior le-a dat în județe, unele prețuri fiind mai mult decât duble. De exemplu, în Iași a adus 26 de microbuze la un preț per exemplar de 202.800 de euro fără TVA. La Olt s-a înregistrat recordul: 262.000 de euro/mașină. 

Totodată, același microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iași cu 1.014.000 de lei a costat la Brașov doar 743.000 de lei. Cu prețul care a fost adjudecat la Brașov, Iașiul ar fi cumpărat 35 de microbuze școlare electrice față de doar 26, în condițiile în care furnizor a fost aceeași firmă, Aveuro Internațional, conform publicației citate.

Bugetul proiectului cu fonduri PNRR era de 250 milioane de euro

În Ghidul solicitanului din 2023, bugetul proiectului cu fonduri PNRR era de 250 milioane de euro, fără TVA, alocarea financiară per proiect/județ de puțin peste 6 milioane de euro. 

Cu banii aceștia, același ghid vorbea despre achiziția a 3.200 de microbuze școlare. Ar fi rezultat un cost de 78.125 de euro/bucata. 

3.200 de microbuze: 40 de județe = 80 de mașini pentru fiecare județ. 

„Or, la doi ani de la demararea programului, acum avem până în 40 de microbuze maxim de județ (excepție face Buzăul, care a dublat valoarea proiectului cu bani din bugetul local), cu un cost per mașină ce variază între 148.000 și peste 260.000 de euro”, conform Reporteris.

Cine este patronul Aveuro

Firma Aveuro Internațional, cea care a luat mai mult de jumătate din piață, este din Câmpina, județul Prahova.

Vlad Papuc (40 de ani), patronul Aveuro Internațional, este fiul Rodicăi Papuc (66 de ani), președinta Organizației Județene de Femei a PNL Prahova și candidat, în 2024, la funcția de senator. A fost plasată pe locul 2 la Senat care, în final, a fost neeligibil.

Anterior, Rodica Papuc a fost consilier județean PNL la Prahova. Presa a numit-o „om de bază al baronului Iulian Dumitrescu”.

Patronul Aveuro Internațional a admis că firma sa a dat lovitura cu aceste proiecte PNRR. 

„A fost un business foarte bun pentru noi. Doamne-ajută! Că toată lumea are de câștigat, că banii ăștia se duc și pe orizontală, și pe verticală, sute de angajați, foarte mulți oameni implicați. Cu prețul, noi ne-am mulat și funcție de bugetul fiecăruia. Bine că s-au cheltuit banii”, a afirmat Vlad Papuc.

Precizări făcute de Consiliul Județean Iași

Consiliul Județean Iași a reacționat pe pagina de Facebook:

„În urma articolului apărut astăzi în publicația Reporter de Iași, Consiliul Județean Iași consideră necesar să ofere clarificări privind achiziția microbuzelor electrice pentru transportul elevilor. CJ respinge categoric speculațiile prezentate în spațiul public și reamintește că acest proiect, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C15 Educație, a fost realizat cu respectarea legii, în mod transparent și cu un singur scop: binele copiilor și al comunității.

Proiectul a fost derulat cu respectarea strictă a legislației naționale privind achizițiile publice și a ghidurilor de finanțare aferente, aprobate de Ministerul Educației. Procedura de licitație a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și a fost deschisă tuturor operatorilor economici interesați. Patru firme au depus oferte, acestea fiind evaluate după criteriul cel mai bun raport calitate-preț, unde componenta financiară a avut o pondere de 40%. Întregul proces a fost supus controlului ex-ante al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), în conformitate cu decizia de verificare emisă la începutul anului 2024”, se arată în mesaj.

Oferta declarată câștigătoare a aparținut companiei S.C. Aveuro International SRL.

„În urma evaluării, oferta declarată câștigătoare a aparținut companiei S.C. Aveuro International SRL, valoarea contractului fiind de 26.364.000 de lei fără TVA pentru 26 de microbuze electrice, ceea ce reprezintă un preț unitar de 1.013.000 de lei fără TVA. Acest preț este rezultatul unei competiții reale și corecte între ofertanți și nu poate fi comparat cu prețuri de catalog afișate pe internet, care nu reflectă configurația tehnică, dotările obligatorii sau cerințele din caietul de sarcini. Datele publice din platforma SEAP arată că, în cadrul aceluiași apel PNRR, prețurile obținute la nivel național au variat considerabil în funcție de specificațiile solicitate și de rezultatele licitațiilor, iar Iașiul se situează în zona medie a acestor valori, sub cel mai mare preț înregistrat – 1.313.000 de lei fără TVA/unitate, în județul Olt.

Dimensiunea microbuzelor a fost limitată la 6,8 metri, conform prevederilor din Anexa 12 – Termenii de referință privind achiziționarea de autovehicule nepoluante de transport persoane (microbuze electrice) pentru transportul elevilor din învățământul preuniversitar, asigurând astfel adaptabilitatea acestuia la infrastructura rutieră existentă și la nevoile comunităților beneficiare”, conform mesajului transmis.

În mesaj se transmite că în calitate de beneficiar, Consiliul Județean Iași a implementat proiectul în colaborare cu primăriile din județ.

„Consiliul Județean Iași, în calitate de beneficiar, a implementat acest proiect în colaborare cu primăriile din județ, beneficiarii finali fiind elevii din unitățile de învățământ, în special din zonele rurale și izolate, cu acces limitat la transport. Lista localităților care au primit microbuze a fost întocmită conform criteriilor de prioritizare stabilite de Ministerul Educației în Ghidul Solicitantului, aprobate prin Ordinul de Ministru nr. 4269/18.05.2023, criterii care au vizat numărul elevilor navetiști, lipsa mijloacelor de transport școlar funcționale, distanța zilnică parcursă, amplasarea în zone rurale sau defavorizate și existența stațiilor de încărcare.

Pe baza acestor criterii, Ministerul Educației a identificat, înainte de lansarea apelului, 83 de unități administrativ-teritoriale din județul Iași ca potențiali beneficiari. Ulterior, Consiliul Județean a depus cererea de finanțare, a semnat acorduri de parteneriat cu primăriile și a derulat achiziția conform termenilor din contractul de finanțare.

Ca urmare a desfășurării procedurii, s-a obținut o economie de peste 3,8 milioane de lei fără TVA, sumă pentru care Consiliul Județean Iași a solicitat Ministerului Educației aprobarea achiziției a încă trei microbuze electrice. Acestea vor fi distribuite localităților Belcești, Mironeasa și Tătăruși, în urma unei departajări realizate conform ghidului, ținând cont de amplasarea în mediul rural și de numărul de burse sociale acordate elevilor”, se arată în mesaj.

De asemenea, în mesajul de pe Facebook este transmis că președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, evidențiază că administrația județeană nu are voie să funcționeze pe baza impresiilor.

„Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, subliniază că administrația județeană nu are voie să funcționeze pe baza impresiilor, ci doar pe baza legii și a rigorii administrative: Președintele Consiliului Județean nu intervine în procedurile de achiziție publică, acestea fiind derulate exclusiv de specialiștii instituției, în conformitate cu legea și cu ghidurile specifice finanțărilor din fonduri europene. Tratăm cu maximă responsabilitate utilizarea fondurilor publice și europene, iar obiectivul nostru este să asigurăm condiții mai bune de transport pentru elevii din întregul județ, în special pentru cei din comunitățile rurale și izolate.”

„Prin aceste clarificări, Consiliul Județean Iași reafirmă angajamentul său pentru transparență, respectarea legii și utilizarea eficientă a fondurilor europene în interesul direct al comunității”, se arată în mesajul de pe pagina de Facebook.

Alarmă pentru pompierii români din Grecia: „În urmă cu puțin timp au fost anunțați”
Știri România 20:38
Alarmă pentru pompierii români din Grecia: „În urmă cu puțin timp au fost anunțați”
Mesaj RO-Alert, emis după ce zeci de hectare de vegetație uscată din Giurgiu și Mehedinți au fost cuprinse de flăcări
Știri România 18:20
Mesaj RO-Alert, emis după ce zeci de hectare de vegetație uscată din Giurgiu și Mehedinți au fost cuprinse de flăcări
Ispita Teodora Racoș, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Am avut o conexiune mișto”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Ispita Teodora Racoș, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Am avut o conexiune mișto”
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Stiri Mondene 17:01
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
