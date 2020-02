De Alina Serea,

Procedura pentru obținerea buletinului sau a cărții de identitate este semnificativ simplificată în 2020. Iată ce acte sunt necesare, în funcție de vârstă:

Acte necesare pentru buletin, în 2020

La împlinirea vârstei de 14, cei care merg să depună actele pentru buletin pentru prima dată, trebuie să fie însoțiți de unul dintre părinți sau reprezentat legal. În cazul în care părinții adolescentului au domicilii diferite, este nevoie ca acesta să fie însoțit de părintele la care are domiciliul stabilit.

Acte necesare pentru obținerea buletinului de identitate la 14 ani

cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal;

certificatul de naştere, original şi copie;

actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorţ în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Acte necesare pentru buletin la împlinirea vârstei de 18 ani

Este important de menționat faptul că, chiar și pentru cei care au împlinit 18 ani este nevoie de prezența unuia dintre părinți atunci când își depun actele necesare pentru cartea de identitate. Părintele trebuie să dea o decalrație scrisă în fața personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor unde se depune cererea de eliberare a buletinului.

cererea pentru eliberare buletin;

certificatul de naştere, original şi copie;

documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

fişa cu impresiunile decadactilare (amprente) ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau de reşedinţă al solicitantului;

chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate

Acte necesare pentru cartea de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când cineva nu are toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate, dar și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Cartea provizorie de identitate are valabilitate de 1 an.

cererea pentru eliberarea actului de identitate;

3 fotografii tip: 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;

documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședinta, original si copie;

chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii , adică 1 leu; Aceasta se achită la ghișeu.

Taxe buletin, în 2020. Cât și unde trebuie să plătești

Taxa unică pentru eliberarea cărții de identitate este de 7 lei și se poate plăti fie la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank, fie, și mai simplu, la ghișeul unde se depun actele pentru eliberarea cărții de identitate.

Nu există taxă pentru eliberarea buletinului în regim de urgenţă.

În cât timp se eliberează buletinul

În conformitate cu prevederile legii actele de identitate ale cetățenilor români, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea buletinului este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidența persoanelor. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, autoritățile locale oferă un termen de aproximativ 10 zile pentru eliberarea cărții de identitate.

Ce termen de valabilitate are cartea de identitate

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează:

4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;

10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani;

nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.

