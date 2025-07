„Cum am vrut să scriu un jurnal „performativ” despre lăsatul de fumat și n-am mai scris că mai întâi a trebuit să învăț să vorbesc, să gândesc și să tac despre cancer.”, și-a început actrița mesajul de pe Facebook, care a fost apreciat de peste 1.600 de fani.

Ada Galeș e puternică, nu plânge

Ada Galeș și-a continuat mărturisirea vorbind despre forța de a merge mai departe. „Cum azi vă zic despre cel mai vulnerabil lucru pe care l-am putut face pentru mine zilele astea și anume: să nu plâng.

Cum am crezut, cum i-am învățat pe alții, ba chiar cum mi s-a și reproșat că vulnerabilitatea înseamnă plâns, și atunci de ce nu plâng, de ce nu mă las, ce e în neregulă cu mine, (ce sperie așa tare oamenii — cine sunt, capacitatea asta a mea de detașare prezentă care mă miră și pe mine uneori).

Cum vulnerabilitatea înseamnă lacrimi și durere pe care nu ți-e teamă să o lași să se vadă and boy was I wrong”. Operată deja de trei ori, pe 23 iulie va suferi a patra operație și, conform declarațiilor ei, ar putea scăpa de radioterapie. „O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul „cancer” e normal.

Bref, am avut o tumoră pe cerul gurii și în funcție de când postez, fie mă pregătesc de a 4-a operație, pe 23 iulie, fie sunt deja după. Am doctori extraordinari care merită postarea lor și o vor avea.”, a mai dezvăluit tânăra actriță.

Cine e Ada Galeș

Ada Galeș este născută pe 9 martie 1991, ceea ce înseamnă că are frumoasa vârstă de 34 de ani. A studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, Facultatea de Teatru din București, promoția 2014. De asemenea, actrița are un Master în Arta Actorului pe care l-a absolvit în anul 2016.

Tot în același an, Ada Galeș a primit premiul UNITER pentru debut. În prezent, fiica Antonetei Galeș are contract cu Teatrul Național din București, dar lucrează și cu teatre independente. Ea a jucat în numeroase spectacole, piese de teatru și filme. Ultimul film în care a jucat este „Dragoste pe muchie de cuțit”.

În anul 2022, Ada Galeș a avut un rol principal împreună cu Smiley, în lungmetrajul „Odată pentru totdeauna”, interpretând personajul Alma, soția lui Alex Zota. „Cred că acesta este unul dintre atuurile filmului. Aduce în discuție pe de-o parte episodul depresiv al unui om și cum face el față, în același timp, îți prezintă și cum e pentru aparținători. Cred că e foarte important să observăm și să ținem cont de asta. Alma e descoperită în film într-un moment în care și ea abia mai poate. Cu toate că se străduiește, cu toate că e alături de Alex, are momente când clachează. Ceea ce poate fi deopotrivă amuzant și înduioșător. Mi se pare că oferă veridicitate: când treci prin ceva greu, nu treci doar tu, trec toți oamenii care îți sunt apropiați”, a spus Ada Galeș, după lansarea filmului, potrivit tvmania.ro.

Actrița s-a căsătorit în anul 2021 cu Ionuț Țața, un om de afaceri din Brașov. Au spus DA în fața ofițerului Stării Civile în urmă cu doi ani, iar un an mai târziu au făcut și cununia religioasă, pe o plajă din Grecia.