Decizia CEC vine în urma unei examinări a sesizărilor depuse de către Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția de Poliție a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliție Bălți, Centrul Național Anticorupție, precum și a unor informațiii prezentate de către Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova.

„Motivele invocate țin de folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea mijloacelor financiare din străinătate, oferirea alegătorilor banilor, bunurilor, prestarea serviciilor sau acordarea de foloase în scopul determinării alegătorului să își exercite drepturile electorale, participarea în cadrul unui bloc electoral camuflat cu reprezentanții partidelor politice ale căror activitate a fost limitată urmare a recunoașterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituțional”, se arată într-un comunicat așl CEC.

Partidul „Moldova Mare” este un proiect rusofil, anti-european și anti-românesc condus de fosta procuroare Victoria Furtună.

O investigație de presă realizată sub acoperire de publicația NordNews, cu sediul în Bălți, arată că Partidul „Moldova Mare” este favorizat de regimul de la Moscova și oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Furtul miliardului”.

Libertatea are o echipă de corespondenți la Chișinău, reporterul Ion Gaidău și fotoreporterul Vlad Chirea.