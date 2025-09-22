Rețeaua implică oficiali ruși de rang înalt, consultanți politici pro-Kremlin și activiști politici locali cu rol de recrutare, iar facilitatorul acestor operațiuni este ONG-ul Evrazia, condus de oligarhul fugar Ilan Șor. Operațiunile sunt clasice, dar adaptate vremurilor.

Miza Kremlinului în alegerile din Rep. Moldova

Kremlinul depune eforturi intense pentru a impune o majoritate pro-rusă în Parlamentul Rep. Moldova și pentru a forța apoi înlăturarea de la putere a președintei Maia Sandu, care a avansat mai mult ca oricare alt predecesor al ei pe calea aderării la Uniunea Europeană (UE) și apropierii de România.

Dincolo de blocarea parcursului european al Rep. Moldova, Kremlinul este interesat mai ales de un avanpost prin care să deschidă un nou front împotriva Ucrainei și să pună și mai multă presiune asupra NATO. Ținta următoare poate fi România.

Deocamdată, Kremlinul are nevoie de Rep. Moldova și încearcă să manipuleze electoratul cu frici imaginare pentru a vota anti-UE, nu neapărat pro-Rusia. Echipa NordNews s-a infiltrat într-o rețea a Kremlinului, creată prin intermediul ONG-ului Evrazia, controlat de condamnatul fugar Ilan Șor.

Infiltrarea în rețeaua regimului de la Moscova

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

„Timp de cinci luni, am lucrat «cot la cot» cu oameni trimiși de Moscova, am intrat în cercul lor de încredere și am ajuns chiar să «prestăm» servicii în interesul Partidului «Moldova Mare» și a Blocurilor «Alternativa» și «Patriotic». Totul pentru a vă arăta cum încearcă Rusia să vă dicteze în dreptul cui trebuie să puneți ștampila pe 28 septembrie”, dezvăluie publicația din Bălți, al doilea oraș ca mărime din Rep. Moldova.

Investigația conține înregistrări video și capturi foto care prezintă în mod explicit felul în care operează oficialii și acoliții Kremlinului pentru a interfera în alegeri.

Una dintre operațiuni a început în luna mai, cu o invitație pentru participanții la programul „Liderii Evraziei” de a se dezvolta „în domeniul procesului electoral”. Evrazia este structura prin intermediul căruia s-a format nucleul activiștilor pro-ruși din Rep. Moldova, notează NordNews.

Programul de dezvoltare propus s-a intitulat „Hackathonul tehnologiilor electorale”, a durat o lună și a vizat tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. S-au ținut câte două seminarii pe săptămână, cu accent pe Republica Moldova, după care a urmat implementarea programului.

Coordonatorii

NordNews a reușit să identifice o parte din instructori și din oficialii de la Kremlin aflați în spatele acestora. Este vorba de o „rețea structurată, cu experiență în campanii, agitație și lucru cu psihologia maselor. Menționăm că identitatea unor coordonatori și experți nu a putut fi stabilită: nu apar în spațiul mediatic și își ascund atent informațiile despre ei”, scrie sursa citată.

În schimb, unii oameni din interior au fost identificați ușor. Unul dintre coordonatorii-cheie ai proiectului este Anna Denisenko. Ea a organizat programul „Liderii Evraziei” și a trimis în chatul comun invitația de a participa la „Hackathon”.

Anna Denisenko este cunoscută drept director general al ONG-ului Centrul Noilor Politici pentru Tineret din Rusia. Este cunoscută pentru o implicare puternică în mediul politic rusesc. În perioada 2008-2011, ea a activat în calitate de asistentă a primului adjunct al președintelui Comitetului pentru Tineret din Duma de Stat, Serghei Belokonev.

Un alt coordonator este Dmitri Baranovski, absolvent al Facultății de Științe Politice a Universității de Stat din Moscova (MGU). A candidat în 2016 pentru un mandat în Duma de Stat din partea Partidului Ecologist. Între timp, s-a reconvertit în „iubitor și dealer de artă” și a coordonat anul trecut platforma „Pentru alegeri cinstite” în Rep. Moldova.

Recomandări Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”

„Experții”

În ceea ce-i privește pe „experți”, aproape toți fac parte dintr-o rețea legați de Asociația Rusă a Consultanților Politici (RAPK), Școala Superioară de Economie, Academia Rusă de Economie Națională și Administrație Publică de pe lângă Președintele Federației Ruse (RANEPA) și alte structuri de stat.

Unul dintre „experți” este Aleksei Vertunțov, consultant politic la ONG-ul Centrul Noilor Politici pentru Tineret și un participant activ la evenimente ale ONG-ului Evrazia, unde depune eforturi să creeze o „imagine pozitivă a Rusiei” în fostele colonii sovietice.

Un altul este Mihail Gamandii-Egorov, publicist și agent media al Kremlinului, autor de materiale în sprijinul politicii externe ruse și al mișcărilor pro-ruse din străinătate. A lucrat pentru Sputnik Franța și Vocea Rusiei.

Un al treilea „expert” este Piotr Korolev, specialist în agitație și manipulări electorale. Printre „experți” se mai află Dmitri Novikov, promotor al unei lumi multipolare cu Rusia în centru, și publicistul Aleksei Klimovski, care lucrează în campanii pro-Kremlin.

Aceștia au fost cei care, timp de o lună, au îndoctrinat tinerii participanți la program, începând cu teme „soft”, precum lecții despre leadership și creativitate, apoi crescând, pas cu pas, nivelul cu discursuri despre tehnologii de agitație ascunsă, manipulare a opiniei publice și mobilizare în scopuri politice concrete, precizează NordNews.

Recomandări pentru cumpărarea votului cu o sticlă de vodcă și manipularea subtilă a opiniei publice

„Când se cumpără o anumită pătură marginalizată a populației, i se spune: mergi la secție, ia buletinul, adu-l în buzunar aici, primești o sticlă de vodcă, punem noi bifa. Apoi e chemat următorul și i se spune: «Ține buletinul completat, mergi, ia unul curat, intri în cabină, îl bagi în buzunar, din buzunar scoți pe cel completat, îl arunci acolo, pe cel curat ni-l aduci înapoi, primești o sticlă de vodcă»”, explica Aleksei Vertunțov despre fraudarea votului.

Ulterior, conform NorNews, „experții” au vorbit deschis despre cum să „gestionezi”, adică să manipulezi subtil, opinia publică. Participanții au analizat metode de schimbare a comportamentului unei persoane, tehnici de manipulare a răspunsurilor respondenților și metode de presiune psihologică. Toate acestea au fost prezentate drept „instrumente de campanie electorală”, dar, în realitate, arătau ca o instruire pentru manipularea alegătorilor țintă.

„Dacă ați observat că cei mai activi alegători din circumscripția voastră sunt mamele tinere și bunicile cu doi-trei nepoți, asta nu înseamnă că trebuie să le spuneți că fiecare mămică va primi un cărucior nou, iar fiecărei bunici i se va mări pensia. Nu vă vor crede. Dar puteți vorbi despre importanța valorilor familiei, despre faptul că bunicile fac o muncă foarte importantă și că ar fi bine să mărim puțin pensia. În asta, de fapt, constă arta consultantului politic”, explica Piotr Korolev.

Participanții au primit apoi fișe despre principalele procese politice din Rep. Moldova, un așa-zis „pașaport electoral”, precum și note de informare despre principalelii politicieni de la Chișinău.

Politicienii favorizați de Moscova

Materialele transmise de la Moscova conțineau narațiuni împotriva președintei Maia Sandu și a Partidului Acțiune și Solidaritate. Maia Sandu trebuia acuzată de „românizarea activă” a populației, crearea unei schisme bisericești prin trecerea parohiilor de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei, închiderea mass-media, în primul rând a portalurilor și televiziunilor rusești și pro-ruse, precum și de presiune a forțelor de ordine asupra opoziției, în special asupra partidelor legate de condamnatul fugar Ilan Șor.

În schimb, informațiile și citatele despre politicienii pro-ruși erau prezentate cu totul altfel. Igor Dodon trebuia prezentat ca un „politician statalist”, Alexei Lungu – ca ca un politician care critică „dictatul” Maiei Sandu și se opune NATO, Evghenia Guțul – ca o politiciană care s-a întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin ș se va opune unirii între Rep. Moldova și România.

Instruirea s-a încheiat brusc, pe 14 iulie, cu un seminar final intitulat „Interviu și totaluri”, precum și cu un test. Participanții la program au fost ademeniți și cu o călătorie în Bulgaria, apoi în Turcia. Până la urmă, nu s-au mai dus nici în Bulgaria, nici în Turcia. În schimb, Alina Juk, activista care a promis călătoriile, s-a dus singură într-o vacanță în Turcia.

Sondaje ilegale

Instruirea a continuat cu recrutarea voluntarilor pentru crearea rețelelor teritoriale de tineri agitatori. De aici își intră în rol Alina Juk, care a fost doar observatoare la sesiunile Hackathon-ului. Alina Juk apare și într-o investigație sub acoperire a Ziarului de Gardă despre „batalioanele digitale” ale Kremlinului.

Reporterița NordNews infiltrată în rețeaua Evrazia a fost „remarcată” de Alina Juk, o tânără din Transnistria care ar fi trăit o perioadă la Moscova înainte de a se reîntoarce Rep. Moldova. Cea din urmă i-a trasat ca sarcini reporteriței să adune o echipă la Bălți, să organizeze acțiuni și să desfășoare sondaje ilegale.

Alina Juk a menționat de mai multe ori că rezultatele sondajelor „formatoare” și ale „ratingului simpatiilor politice” sunt așteptate de diverse partide de opoziție.

„Acest exercițiu este, în primul rând, absolut neprofesionist și, în al doilea rând, doar maschează o tentativă de manipulare și provocare sub forma unui sondaj. Persoanele vor fi motivate mai curând spre acțiuni negative decât spre unele care ar putea fi analizate imparțial și obiectiv”, spune sociologul Vasile Cantarji.

La rândul său, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică, a subliniat că aceste sondaje sunt ilegale.

„Tehnic vorbind, în perioada alegerilor, orice sondaj al opiniei publice trebuie să fie autorizat de Comisia Electorală Centrală, iar eu nu-mi amintesc să fi fost depusă o astfel de solicitare către această instituție. În consecință, potrivit prevederilor regulamentare, orice sondaj de opinie publică ce conține întrebări de natură politică poate fi interpretat și clasificat drept publicitate politică sau electorală neautorizată și, prin urmare, este pasibil de sancționare, inclusiv pe cale administrativă”, subliniază Pavel Postică, potrivit NordNews.

Puși în slujba „Moldovei Mari” și a lui Ilan Șor

Coordonatorii de echipe și subordonații lor au fost chemați apoi la Chișinău pentru un instructaj privind distribuirea ziarelor. Acestora le-a fost transmisă o adresă la care să se prezinte. Odată ajunși acolo, și-au dat seama că este vorba despre sediul Partidului „Moldova Mare”. Li s-a propus să semneze un contract de voluntariat cu această formațiune politică.

Câteva zile mai târziu, pe 13 august, tinerii agitatori au fost invitați la o petrecere corporativă, organizată la Tiraspol. Acolo, chiar în toiul veseliei, unul dintre curatori s-a ridicat în picioare și a spus un toast: „Să ridicăm paharele ca tot ce ne-am pus noi în plan să se întâmple și noi să nu pățim nimic pentru asta”.

În paralel cu desfășurarea sondajelor, participarea la evenimente off-line și semnarea contractului de „voluntariat” cu Partidul „Moldova Mare”, instruirea reporteriței a continuat pe mai multe fronturi fără se știe că era infiltrată. Astfel, ea a devenit participantă a cursului „Info Lider”, o rețea expusă de asemenea de Ziarul de Gardă.

Pe 16 august, oameni ademeniți de Ilan Șor cu 3 mii de dolari pe lună s-au adunat la un protest pe termen nedeterminat în scuarul Gării din Chișinău, iar tinerilor agitatori li s-a cerut să reflecteze gratuit evenimentul. A doua zi, „infoliderii” au mai primit o sarcină: să comenteze videoclipurile despre protestul din Chișinău.

O schemă aplicată anterior în România?

Potrivit Dianei Cearskaia, responsabilă de imagine la Partidul „Moldova Mare”, o schemă similară a funcționat și în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 din România – un detașament de 65 de persoane ar fi lucrat într-o campanie pe TikTok pentru Călin Georgescu.

„Știi că pentru români a lucrat o echipă formată din 65 de oameni numai pe TikTok? Ești la curent? Dar știi câți bani au fost investiți acolo? Am o mapă cu toate pozițiile indicate. Echipa tehnică era atât de puternică. Dacă aș fi avut asemenea posibilități, pot doar să visez la asta. Deși Partidul „Moldova Mare” este, poți să spui, zero, începând de la conducere și până la participarea în alegeri, dacă aș avea o asemenea echipă, aș învinge la sigur în alegeri”, i-a spus Cearskaia producătorului NordNews, Dumitru Pelin.

ONG-ul Evrazia, un instrument pentru operațiuni hibride

Înregistrată în 2024, pe numele lui Nelli Parutenco, fosta contabilă a lui Ilan Șor, Evrazia se prezintă drept „o organizație non-profit activă, care lucrează la rezolvarea problemelor socio-economice din regiunile din Eurasia”. În realitate, însă, se ocupă preponderent de operațiunile hibride ale Rusiei pe întregul spațiu post-sovietic, dar în special în Rep. Moldova. Din cauza implicării în acțiuni de destabilizare, ONG-ul a fost inclus pe listele de sancțiun ale UE, Marii Britanii și Statelor Unite.

Evrazia se integrează în ecosistemul platformelor pentru tineret și „educație” controlate de Kremlin: Rossotrudnicestvo, #MîVmeste, care vin tradițional la pachet cu „Rossia – strana vozmojnostei”, „Senej”, „Znanie”. Toate aceestea fac parte din zona de responsabilitate publică a lui Serghei Kirienko, prim-adjunctul șefului de cabinet de la Kremlin.

Serghei Kirienko și jocurile sale în Rep. Moldova

„Vom câștiga neapărat și acest război. Și pe cel fierbinte, și pe cel economic, și pe cel psihologic, informațional, care este dus împotriva noastră. Dar pentru asta e necesar să fie anume un război popular. Fiecare om să simtă implicarea sa”, spunea Kirienko la un eveniment.

Potrivit experților, anume Kirienko este creierul din spatele activităților desfășurate de Evrazia și nu numai în Rep. Moldova, preluând acest rol de la marginalizatul Dmitri Kozak.

„Ca să înțelegem cum lucrează Kirienko, trebuie să-i privim parcursul. Până în 2022 s-a ocupat de lichidarea opoziției în Federația Rusă, apoi a devenit curator în regiunile Lugansk și Donețk. În plus, a participat activ la formarea tinerilor lideri în Federația Rusă, iar recent a devenit așa-numitul curator al Republicii Moldova, preluând rolul deținut anterior de Dmitri Kozak.

De aici și schimbările de tactică pe care le-am observat. Legătura cu Evrazia se vede clar în programele implementate de această organizație și în metodele folosite, așa cum am menționat. Am văzut cum Kirienko a schimbat tactica în sfera politică: s-au creat blocuri care încercau să unească diverse forțe, inclusiv așa-numite partide pro-europene, care, de fapt, se dovedesc a fi pro-ruse. Se vede și legătura cu Ilan Șor: sub influența lui Kirienko, pozițiile lui Șor s-au consolidat semnificativ.

Practic a infiltrat trei partide în Blocul Patriotic. Desigur, Dodon și Șor nu au avut niciodată relații bune. Vedem aici pe Irina Vlah, deja ajunsă pe liste de sancțiuni pentru legături cu Șor, pe Vasile Tarlev, care la alegerile trecute l-a ajutat pe Șor, și pe Voronin, care a participat des la proteste alături de Șor, transmițând toate mesajele lui. Apropo, atât Voronin, cât și Tarlev au fost observați la forumurile organizației Evrazia”, explică Rodica Pârgari, expertă Watchdog, citată de NordNews.

Omul lui Kirienko responsabil de Rep. Moldova

Un rol-cheie în toate aceste activități îl joacă un fost subaltern al lui Kirienko, Serghei Belokonev, conducătorul departamentului din cadrul ONG-ului Evrazia care se ocupă de operațiunile în Rep. Moldova.

NordNews precizează că a pus probele sale la dispoziția autorităților, iar în baza lor au fost deschise dosare și reținute zece persoane, printre care Alina Juk.

„Faptele documentate indică o ingerință sistematică a Federației Ruse în treburile interne ale Republicii Moldova, prin intermediul rețelei Evrazia și al sateliților săi: finanțare opacă, instruiri, rețele de teren și mesaje calibrate pentru a slăbi instituțiile și a distorsiona votul liber. Democrația nu se apără singură; antidotul este transparența, aplicarea legii și o presă care probează, verifică și publică.

Pe 28 septembrie, puterea revine cetățenilor. Mergeți la vot, informați-vă din surse credibile, respingeți banii, frica și minciuna. Un buletin ștampilat în cunoștință de cauză cântărește mai mult decât orice rețea din umbră”, conchide NordNews.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE