„Prin această modificare legislativă, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual. În plus, funcția nu va mai fi ocupată doar prin formalități: fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile”, a transmis Rogobete.

El a adăugat că nu doar gradul universitar va conta pentru funcţia de şef de secţie, ci şi calităţile de lider: „Calitatea universitarǎ nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție. Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. Știm bine că nu întotdeauna cel mai mare în grad universitar este și cel mai bun lider. Recunoaștem acest adevăr și schimbăm împreună modalitatea de ocupare a funcțiilor de conducere”.

Ministrul sănătății a transmis apoi un mesaj clar: „Eliminăm concursurile formale, unde se «recitau» două-trei articole de lege, și introducem criterii minime, criterii de performanță și evaluare continuǎ. Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Este evident, cu toată bunăvoința pe care o am, că lucrurile nu mai pot continua așa și că trebuie să punem capăt unui obicei care a funcționat doar în avantajul unora”.

El a precizat că șefia unei secții va fi evaluată pe baza responsabilității reale: organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical. „Mesajul meu este ferm: șefii de secție nu mai pot rămâne în funcții din inerție. Ei trebuie să fie lideri activi, profesioniști și responsabili”, a conchis Rogobete.

Măsura anunțată de ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, vine pe fondul unor disfuncționalități cronice în spitalele de stat, unde mulți șefi de secție au fost angajați prin formalități, nu printr-o selecție reală bazată pe criterii de performanță. Mai exact, unele numiri s-au făcut pe baza afinităților și influențelor politice.

