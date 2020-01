Amintiri din comunism. Profesoara de limba română, anchetată de Securitate din cauza unui bilet trimis de un student libanez cu textul: ”Ceaușescu e un porc”

De Iustin Gafiuc,

Povestea ei corelează episoade emoționante despre legăturile cu studenții de peste hotare cu momentele dure provocate de Securitatea lui Ceaușescu, omniprezentă și foarte activă.

Studenții străini ai epocii comuniste

Înainte de Revoluție, studenții străini formau o lume aparte în facultățile românești. Regimul comunist atrăgea tineri din întreaga lume cu burse generoase oferite în numele susținerii proletare pentru state din Africa sau America Latină ori atrași din spațiul arab, unde Ceaușescu dezvoltase relații economice și de prietenie cu ramificații și scopuri politice. Erau numeroșii studenți din Grecia, finanțați de rude cu dare de mână, ori din Germania sau Israel, mulți proveniți din familii emigrate.

Fiecare dintre aceștia trebuia să treacă printr-un semestru sau un an pregătitor anterior intrării efective, fără examen, pe băncile instituțiilor de învățământ superior, pe locuri dedicate exclusiv celor de peste hotare. Iar profesorii aleși pentru a-i aduce la un nivel decent de comunicare în școală treceau, la rândul lor, printr-un proces de selecție și monitorizare la sânge, căci a intra în contact și a lucra direct cu străinii însemna un câmp de acțiune în care Securitatea naviga cu motoarele turate la maximum.

Recomandări România, la 13 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. 13 guverne și aproape un sfert dintre români în pragul sărăciei

”Manualele erau vai de capul lor”

Maria Gavril, pe vremea când îi învăța pe studenții strîini limba română

Maria Gavril a făcut parte dintr-un grup de 16 profesori suceveni, care au predat limba română pentru promoții întregi de aspiranți la statutul de student străin în Republica Socialistă România. ”Am avut parte în general de copii buni, care prindeau repede noțiunile. Pentru că manualele erau vai de capul lor, întocmeam noi caiete speciale de exerciții. Organizam inclusiv audiții de versuri din Eminescu sau Coșbuc spre a-i ajuta să deprindă mai repede frumusețea limbii române”, spune pensionara de azi, în vârstă de 82 ani.

La finalul stagiilor, tinerii trebuiau să ajungă la un nivel informațional de minimum clasa a opta, să stăpânească și vocabular tehnic pe domeniile vizate pentru studii, în special medicină și Politehnică, în centrele preferate de la Timișoara, București sau Iași. ”Mai furau limba din zbor și prin interacțiunea de zi cu zi cu colegi români, dar și prin excursiile pe care le organizam pe la diferite obiective turistice, gen admirabilele mănăstiri din Bucovina, unde unul n-a existat să nu fie impresionat de istoria și culoarea locală a fiecărui lăcaș sfânt”, își amintește Maria Gavril.

Recomandări Educația în 2019: trei miniștri într-un an, gafe și măsuri controversate

Biletul strecurat pe sub ușa decanatului

Profesoara aproape că ar putea scrie o carte despre cei 7 ani petrecuți în acest proiect, 1976-1983, perioadă în care a fost detașată de la catedra ocupată la o școală generală pe un post de asistent universitar.

Iar un capitol aparte ar fi, cu siguranță, legat de băieții din Securitate: ”Ne obișnuisem cu ideea că e permanent cineva în spatele nostru. De altfel, la două-trei zile, ne vizita un domn binecunoscut, care ne întreba de una, de alta, cum merg lucrurile. Știam toți cu ce se ocupa și de unde provenea”.

Recomandări Despre retrospectiva de la sfârșit de an și rezoluțiile lui 2020 cu un renumit profesor de yoga

Un episod exploziv a și împins-o apoi să trăiască un timp cu frica la ușă: ”M-am trezit într-o zi că mă abordează cei de la Securitate în legătură cu un student libanez din grupa mea, care strecurase pe sub ușa decanatului un bilețel cu textul Ceaușescu e un porc. Dacă un român era prins cu așa ceva, înfunda pușcăria 16 ani! Nici azi nu-mi explic felul în care l-au detectat, probabil după analiza scrisului. M-au luat la întrebări, dar eu habar n-aveam de acel demers. Mi-au pus în vedere să nu mai discut cu nimeni și să uit imediat de subiect. Au topit incidentul, dar am stat câteva luni cu teama că pot păți ceva în orice minut”.

”M-a invitat la nunta ei, în Creta”



Studenta din Grecia cu care profesoara a păstrat legătura

Au existat însă și emoționante în interacțiunea cu studenții străini: