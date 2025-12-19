„Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru și să realizeze că acțiuni de acest fel vor duce pur și simplu la o escaladare fără precedent a conflictului și îl vor duce la un nivel complet nou, extinzându-l la un conflict armat la scară largă”, a declarat liderul rus la „Linia directă”, o conferință maraton organizată în scop propagandistic.

Această declarație vine în contextul provocărilor organizate împotriva Lituaniei. De câteva luni încoace, Lituania, stat membru UE și NATO, este în alertă din cauza unor baloane meteorologice care vin dinspre Belarus încărcate cu marfă de contrabandă, precum țigări. Pe fondul acestor amenințări, Lituania intenționează să oprească tranzitul către și dinspre Kaliningrad.

Putin amestecă amenințările cu condițiile în care nu le-ar pune în aplicare, cerând, de exemplu, ca Rusia „să fie tratată cu respect”. „Nu va exista nicio operațiune dacă ne tratați cu respect și ne respectați interesele”, a spus el.

Liderul rus a reluat acuzațiile nefondate precum că NATO „a înșelat” Rusia și s-a extins spre Est, „ignorându-i astfel interesele de securitate”.

În pofida retoricii lui Putin, NATO nu a oferit niciodată asigurări Rusiei că nu se va extinde. În plus, atunci când critică extinderea NATO, Putin nu ia în considerare interesele de securitate ale țărilor care au decis să adere la alianța occidentală de apărare. Ceea ce este și normal, din punctul lui de vedere, din moment ce toate aceste țări au aderat la NATO tocmai pentru a se pune la adăpost față de Rusia.

La rândul lui, Vladimir Putin vrea o arhitectură de securitate favorabilă lui în Europa, fapt sugerat inclusiv în timpul „Liniei directe”. El a legat, de exemplu, încheierea războiului din Ucraina doar în baza „îndeplinirii condițiilor de securitate pe termen lung” ale Rusiei. Liderul rus nu a spus ce înseamnă aceste condiții, dar, înainte de a lansa invazia la scară largă din Ucraina, a cerut retragerea NATO până la aliniamentul din 1997, adică din toată Europa Centrală și de Est.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE