„Când discutăm de colectarea taxelor, când ne uităm la veniturile acestea mici pe care statul român le are după standarde europene, e un complex de factori care explică acest nivel scăzut, incapacitatea de a colecta. După mine, aici nu știu dacă neapărat e și opinia Guvernului, ceea ce o să spun acum.După mine, structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională. Adică nu cred că cu aceeași abordare putem face schimbări majore”, a spus Ionuț Dumitru, cel care este economist șef la Raiffeisen Bank de 20 de ani.

El a dat ca exemplu pozitiv Grecia. „Nu știu care este opinia Guvernului pe subiectul acesta și a ministrului de Finanțe, în primul rând, că la dânsul este ANAF-ul, dar eu aș avea o abordare care ar trebui să fie mai radicală. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia, spre exemplu. Grecia, ca să poată să îmbunătățească colectarea, și apropo, Grecia a îmbunătățit colectarea cam cu vreo 10 puncte procentuale din PIB… Deci, Grecia a reușit să colecteze mult mai mult ca procent din PIB”, a adăugat Dumitru.

„Pur și simplu a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, în afara guvernului, cu profesioniști numiți acolo, cu obiective foarte bine definite. Vă recomand tuturor să intrați pe site-ul autorității fiscale din Grecia să vedeți cum raportează lună de lună KPI-urile pe care le au, câte debite colectează, care este obiectivul pe care îl au, cât au îndeplinit lună de lună. Fac lucrul acesta într-un exercițiu de transparență pe care nu prea l-am văzut”, a completat consilierul onorific al premierului Bolojan.

Ionuț Dumitru este din 2005 economist șef la Raiffeisen Bank, potrivit profilului de LinkedIn. El a fost și președintele Consiliului Fiscal în perioada 2010-2019.

Afirmațiile au fost făcute la câteva zile după ce Adrian Nica, numit șeful ANAF în august, a recunoscut că Fiscul își concentrează controalele pe micii contribuabili.

