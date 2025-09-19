Președintele ANAF a fost audiat pe 16 septembrie în Comisia pentru buget din Camera Deputaţilor și a explicat că verificările sunt mai ușor de făcut la firmele mici, în timp ce la marii evazioniști este mai dificil.

Întrebat despre inspectorii fiscali care sunt mai puţini pe teren şi mai mulţi în birou, Nica a răspuns: „Nu neapărat dacă stai în birou este ineficient, bazele de date îţi permit lucrul ăsta, dar da, apare un fenomen destul de delicat. Având aceeaşi sumă, acelaşi salariu, colegii noştri preferă să nu lucreze la mari contribuabili şi să meargă către micii contribuabili, unde activitatea este mult mai simplă”.

„Astfel, asistăm la o depopulare în zona marilor contribuabili şi o suprapopulare în zona micilor contribuabili. Poate şi de aici percepţia aceasta că micii contribuabili, care, repet, e reală, au fost mai des controlaţi”, a adăugat el.



Adrian Nica a fost numit șeful Corpului de control al prim-ministrului în ianuarie 2024 de fostul premier Marcel Ciolacu. Noul șef al Guvernului, Ilie Bolojan, l-a demis și l-a înlocuit cu Crinel Nicu Grosu, care a lucrat la DGA, în MAI și nu există poze cu el.

Adrian Nica a condus în trecut Direcția Mari Contribuabili din cadrul ANAF și a fost membru în consiliile de administrație ale mai multor companii de stat, precum Metrorex, Romatsa, CFR SA, CFR Marfă, CFR Călători și Loteria Română.



