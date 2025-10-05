Șeful DNA a dezvăluit detalii din spatele anchetei de amploare din Portul Constanța

Procurorul general al DNA, Marius Voineag, a dezvăluit detalii despre ancheta complexă din Portul Constanța, într-un interviu acordat la Antena 3 CNN. Investigația a necesitat o pregătire minuțioasă și resurse considerabile pentru a infiltra cu succes rețeaua de corupție.

Marius Voineag a explicat că ancheta a durat mult timp din cauza necesității de a crea identități credibile pentru investigatorii sub acoperire. Aceștia au avut nevoie de mașini de lux, case bune și un istoric convingător de funcționari publici pentru a nu trezi suspiciuni.

În cadrul unui interviului, Marius Voineag a descris dosarul ca fiind „probabil cel mai de conținut” din ultimii ani. Echipa DNA a lucrat în secret, cu o strategie bine pusă la punct, pentru a face „o curățenie cât mai mare” în port.

Cum au fost infiltrați trei investigatori sub acoperire în Portul Constanța

Pentru a documenta infracțiunile, DNA a introdus trei investigatori în Portul Constanța. Marius Voineag a explicat procesul complex de creare a „legendei” pentru primul investigator. Acesta trebuia să aibă un istoric foarte puternic care să „reziste” în fața oricărei verificări.

Recomandări Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei

Tocmai de aceea, primul investigator care s-a infiltrat în Portul Constanța a primit o mașină scumpă, o casă foarte bună, dar și suficienți bani cât să își poată permite „mese la un alt nivel”.

„I-am dat o mașină scumpă, un X5, să aibă un lifestyle corespunzător. I-am dat o casă foarte bună și pe lângă asta, întotdeauna a avut și cheltuiala suficient de bună, cât să-și poată permite mese de un alt nivel, cu cei care erau practic generatorii actului de corupție, adică cei la care nu se uita nimeni”, a mai spus șeful DNA, la TV.

Voineag a relatat o situație interesantă petrecută într-un restaurant: „La momentul la care a venit peștele, cei doi inculpați, fiecare a început să taie din peștele lui și să ofere celor doi care erau la masă de partea noastră în așa fel încât să le arate exact: tu vei mânca pe linia asta, tu vei mânca pe linia asta. Era un traseu al mitei”, a mai povestit el.

Rezultatele anchetei DNA din Portul Constanța

Ancheta a avut succes, cu 41 de inculpați puși sub acuzare. Din aceștia, 18 au avut propunere de arest preventiv, iar 16 au primit control judiciar. Voineag a menționat că mulți dintre inculpați au făcut acorduri de recunoaștere.

Investigatorii au participat la întâlniri cu persoane care ofereau mită pentru contracte. Valoarea totală a mitei probate a fost de 6,5 milioane de euro, pentru fraudarea unor contracte de aproape 300 de milioane de euro. Unii dintre angajații din Portul Constanța, acetați de DNA, au intrat la acel moment în concediu medical.

Programul de protecția a martorilor, explicat de șeful DNA

Procurorul general al DNA a confirmat că există mai multe persoane care colaborează cu anchetatorii și sunt protejate non-stop de structurile specializate din IGPR. Voineag a menționat că au existat atât amenințări voalate, cât și directe.

„În dosarele mari, oamenii colaborează atâta vreme cât se simt sprijiniți până la capăt. Noi trebuie să facem asta, altfel nu o să mai aflăm mai nimic”, a concluzionat Marius Voineag.

Ancheta din Portul Constanța reprezintă un caz școală pentru DNA, demonstrând capacitatea instituției de a investiga și combate corupția la nivel înalt în infrastructuri critice ale statului român. Succesul operațiunii subliniază importanța resurselor, planificării minuțioase și protecției martorilor în lupta împotriva corupției.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE