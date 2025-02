Investigațiile jurnalistice, o sursă valoroasă de informații pentru DNA

Procurorul-șef al DNA a subliniat că ancheta a necesitat timp și răbdare pentru a construi un probatoriu complex și a identifica toate ramificațiile, precizând că, deși existau suspiciuni privind activități ilegale în Portul Constanța, intervenția a trebuit pregătită cu grijă și discreție.

Totodată, Marius Voineag a afirmat, joi, la bilanțul DNA, că așteptările privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție rămân foarte ridicate.

„Este evident că nivelul aşteptărilor în raport cu DNA din partea opiniei publice este în continuare unul foarte mare. Iar acesta în sine e un lucru foarte bun pentru că reflectă şi încrederea pe care cetăţenii o au în instituţia noastră. Mass-media a fost şi continuă să fie unul dintre aliaţii noştri cei mai importanţi, iar investigaţiile jurnalistice sunt, nu de puţine ori o sursă valoroasă de informaţii pentru noi. Dar trebuie să înţelegem faptul că anchetele penale trebuie făcute după cu totul alte standarde, mai ales dacă adăugăm în discuţie şi miza credibilităţii instituţionale, miză foarte importantă pentru noi”, a afirmat procurorul şef al DNA.

Concluzii după ancheta din Portul Constanța

El a făcut referire şi la ampla acţiune desfăşurată zilele trecute în Portul Constanţa.

„Nu discut în detalii cazurile în curs, dar exemplul acţiunii noastre pe care le-am avut la începutul săptămânii este unul elocvent. Vorbim de un caz care vizează o infrastructură critică a statului român, mă refer aici la Portul Constanţa. Operaţiunea noastră a fost de o anvergură fără precedent în care am utilizat la maxim toate resursele instituţiei, mijloace tehnice complexe, investigatori sub acoperire, practic am folosit cam tot arsenalul disponibil. Un caz care a necesitat în primul rând timp şi răbdare pentru a construi cu migală un probatoriu complex şi pentru a identifica toate ramificaţiile. Toată lumea bănuia că se întâmplă ceva în portul Constanţa, însă pentru a pătrunde ar trebui să construim cazul cu mare grijă şi cu mare discreţie. Combinaţia aceasta de opacitate şi miză financiară mare necesită mobilizarea tuturor resurselor noastre şi a profesionalismului procurorilor şi ofiţerilor”, a declarat procurorul şef al DNA.

Marius Voineag a anunțat că DNA va continua să investigheze astfel de cazuri, vizând zonele cu sume mari de bani, unde tentațiile sunt ridicate și impactul asupra societății este semnificativ.

Mită în valoare de 350.000 de euro

Procurorii DNA au reținut pentru 24 de ore 20 de persoane, suspectate de luare și dare de mită în legătură cu activități economice din Portul Constanța, implicând funcționari publici și oameni de afaceri.

Printre persoanele reținute se numără trei directori, un consilier al directorului general, doi funcționari ai Administrației Porturilor Maritime Constanța, un ofițer al Gărzii de Coastă și Ion Dumitrache, șeful suspendat al organizației municipale PSD Constanța.

Funcționarii publici ar fi primit mită în valoare de aproximativ 350.000 de euro.

